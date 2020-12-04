Нацбанк про отключение SWIFT: Не считаем высокой вероятность реализации данного риска

Источник материала: Tut.by

Национальный банк Беларуси не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска, говорится в комментарии регулятора.



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Некоторые страны мира используют SWIFT для передачи финансовых сообщений как для трансграничных платежей, так и для внутренних, в то время как в Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Национального банка (СПФИ), которая обеспечивает передачу финансовых сообщений, основными из которых являются платежные документы в белорусских рублях, отмечают в НББ. Аналогичная система функционирует и в России — Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

— Все платежи юридических лиц (включая начисление зарплат, пенсий) на территории нашей страны обеспечиваются либо внутри одного банка, если плательщик и получатель платежа являются клиентами этого банка, либо с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов Нацбанка, одной из основных систем которой является СПФИ. Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT, — сообщает регулятор.



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Что касается функционирования системы безналичных расчетов по розничным платежам (а это — все карточные системы и системы расчетов с использованием электронных денег, проведение платежей с их использованием, переводы денежных средств между физическими лицами, оплата товаров (работ, услуг), в том числе онлайн), то работа этих систем не связана со SWIFT, и они будут функционировать в штатном режиме даже при возникновении тех или иных проблем во взаимодействии белорусских банков с системой SWIFT. Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам, валюта которых отлична от белорусского рубля.

— Также стоит отметить, что за пределами нашей страны можно рассчитываться банковскими платежными карточками международных платежных систем в белорусских рублях. Также можно использовать карточку платежной системы БЕЛКАРТ в странах «присутствия» платежной системы «Мир», а это Российская Федерация и другие страны-участницы ЕАЭС, Абхазия, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ, Таиланд, Южная Осетия.

Нацбанк отмечает, что на постоянной основе проводит работу по расширению возможностей доступа белорусских банков к современным технологиям, снижающим трансакционные издержки и повышающим скорость осуществления платежей, эффективность и устойчивость работы всего платежного рынка нашей страны.

— Российская Федерация является нашим основным торговым партнером. Поэтому центральными банками наших стран было принято решение об интеграции внутренних систем по обмену финансовой информацией, платежных систем с использованием банковских платежных карточек БЕЛКАРТ (РБ) и «Мир» (РФ), системы мгновенных платежей Национального банка и системы быстрых платежей Банка России, — сообщает регулятор.

Следует отметить, что интеграция внутренних систем также предусмотрена в рамках ЕАЭС всеми его странами-участницами.

— Что касается интеграции СПФИ и СПФС, то она может обеспечивать обмен финансовыми сообщениями на территории двух стран аналогично SWIFT. В процессе интеграции системы были доработаны для передачи финансовых сообщений между двумя странами по трансграничным платежам в любой валюте. Поэтому, в случае если необходимо провести расчеты между резидентами Республики Беларусь и резидентами Российской Федерации, можно использовать как систему SWIFT, так и интеграцию внутренних систем стран.

Техническим оператором интеграции систем с белорусской стороны выступает ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», которым создано и с 29 ноября 2019 года введено в промышленную эксплуатацию Сервис-бюро.

Сервис-бюро представляет собой «единую точку входа» банков Беларуси, которая передает и получает от резидентов России финансовые сообщения в формате SWIFT.

Также Сервис-бюро помогает белорусским банкам быстрее внедрять новые технологии и сервисы в области трансграничных расчетов, повышать свою эффективность и конкурентоспособность. Среди значительных плюсов — оптимизация расходов и снижение себестоимости за счет разделения затрат, отказ от собственной ИТ-инфраструктуры и каналов связи с банками-нерезидентами. Все это способствует увеличению объемов обрабатываемой информации и расширению перечня услуг.

На данный момент к Сервис-бюро уже подключились шесть белорусских банков: Банк БелВЭБ, РРБ-Банк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ, БТА Банк, Идея Банк. В процессе подключения находятся еще 10 банков: Белагропромбанк, Банк торговый капитал, Приорбанк, Франсабанк, Цептер Банк, Белинвестбанк, АБСОЛЮТБАНК, Беларусбанк, Банк Дабрабыт, Белорусский народный банк.

Регулятор также отмечает, что система SWIFT и интеграция СПФИ и СПФС работают автономно друг от друга, поэтому можно быть подключенным к двум системам одновременно.

— В случае необходимости расчетов за товары (работы, услуги) юридических лиц с партнерами в других странах, существуют возможности работы через банки-корреспонденты. Также существует возможность открыть корпоративную банковскую платежную карточку и проводить платежи с ее использованием.