Народное антикризисное управление расследует репрессии и готовит план по выходу из «застоя»

Источник материала: Tut.by

Представители недавно созданного Народного антикризисного управления рассказали, как оценивают ситуацию в Беларуси и что намерены предпринимать в переходной период после урегулирования политического кризиса до новых выборов для того, чтобы «не допустить хаос и стабилизировать ситуацию».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Расследование репрессий и насилия

НАУ оказывает юридическую помощь в подаче заявлений о служебных преступлениях в международные инстанции и считает необходимым запуск судебных процессов по принципу универсальной юрисдикции, передаче информации о применении пыток в международные организации, формировании списка лиц, подозреваемых в совершении служебных преступлений «для уголовного и иного преследования по всему миру» и сбор соответствующих доказательств, создании международного механизма по расследованию преступлений против прав человека в Беларуси.

— Суды, прокуратура, Следственный комитет стали инструментом репрессий и удержания власти. Парламент и Конституционный суд самоустранились от разрешения политического кризиса, судебная и законодательная ветви власти перешли в подчинение исполнительной, — заявил ответственный за вопросы юстиции в НАУ, адвокат Михаил Кирилюк.

В переходный период команда НАУ предлагает провести всестороннее расследование совершенных преступлений, совершенных представителями государства с использованием служебных полномочий. При этом, по словам адвоката, к расследованиям и вынесению приговоров не могут быть привлечены те, кто подозревается в сопричастности к нарушениям прав человек, злоупотреблению власти или сокрытию преступлений. Для их выявления имеется достаточно данных.

Для прекращения массовых репрессий и нарушений прав человека может потребоваться усиление внешнего давления, в том числе через расширение санкционных списков и экономических санкций, отмечает ответственный за внешнюю политику и торговлю в НАУ Анатолий Котов.

При этом Павел Латушко заявил, что вопрос отключения Беларуси от SWIFT будет решаться только гражданами, и в случае их согласия будет инициировано только в качестве крайней меры.

Реформа органов внутренних дел

В силовых ведомствах заметен раскол, там есть те, кто не поддерживает происходящее сегодня в стране, указывает руководитель проектов реформирования МВД в команде НАУ Светлана Хилько. Тем не менее, учитывая действия органов правопорядка в последние месяцы, становится очевидным, что после урегулирования политического кризиса в Беларуси встанет вопрос реформирования системы органов внутренних дел.

— Народное антикризисное управление собирает и обобщает международный опыт реформирования МВД, мы создаем проект новой системы подразделений полиции. Нам надо ответить на вопросы, какие из существующих подразделений подлежат реформированию и серьезной чистке, какие — слиянию, какие новые мы должны создать. мы не хотим представить план, исполнимый в течение пяти лет. Мы хотим оставить возможность проверять концепции и на научной основе делать выводы, работают ли они. Идеальной полиции не существует нигде в мире, но есть стандарты, к которым нужно стремиться.

Выход из «застоя и стагнации»

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко характеризует сложившуюся в Беларуси ситуацию, как «застой и стагнацию во всех сферах, неготовность и неспособность к проведению необходимых реформ». Наиболее острые вопросы — это политический кризис и его последствия для экономики, благополучия людей и региональной безопасности.

С начала года госдолг вырос более чем на 29% и составил 22 млрд долларов. Экспорт с начала года снизился на 17%. А бюджет будет исполнен с существенным дефицитом. Средняя «чистая» зарплата соответствует 420 долларам и упала с начала года на 100 долларов. Средняя пенсия в эквиваленте составляет около 180 долларов, с начала года упала на 30 долларов, рассказывает Павел Латушко со ссылкой на экспертов НАУ.

При этом последние месяцы показали, что общество готово уйти от экономической модели с высокой степенью патернализма и развивать экономику по рыночным принципам.

— Оценивая сегодняшнюю ситуацию в Беларуси, [видно, что] мы выросли давно из штанишек Советского Союза. Белорусское общество созрело к тому, чтобы менять философию управления государством, переходя от жесткого подхода диктаторско-административного управления к более либеральным методам, которые способствуют созданию условия для развития различных институтов, инициатив, экономики. мы говорим о важном элементе государственно-частного партнерства, понимая важность сохранения госпредприятий, организаций, элементов государственного управления.

Экс-чиновник заявил, что Народное антикризисное управление будет работать над минимизацией наращивания госдолга, выявлять, обнародовать и предотвращать возможные сделки по покупке и приватизации госпредприятий в период кризиса на невыгодных для страны условиях.

В переходный период после преодоления политического кризиса команда НАУ намерена разработать проекты нормативных актов, которые могут быть использованы новым правительством после выборов президента для упрощения условий ведения бизнеса, снижению фискальной нагрузки на бизнес, декриминализации некоторых экономических преступлений.

— Мы говорим о необходимости упразднения Управделами президента, провести продажу его имущества: всех резиденций, санаторно-курортных комплексов, гостиниц, офисных объектов. Фактически это отдельное царство в государстве, которое контролируется одним человеком.

Кроме этого при поддержке Запада и, возможно, России планируется разработать стабилизационный план для Беларуси.