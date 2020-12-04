Подходы к ценам при формировании общих энергорынков ЕАЭС должны быть без дискриминации

Источник материала: БT

Подходы к ценам при формировании общих энергорынков Евразийского экономического союза должны быть без дискриминации. Такова позиция Беларуси, озвученная на межправсовете ЕАЭС . О сегодняшнем дне и планах на следующий год говорили онлайн.

Это уже шестая встреча в этом году на уровне премьеров. Беларусь в 2020 году председательствует в этой организации. "В нынешний год пандемии партнерам удалось сохранить все кооперационные связи и развивать торговлю", - отметил глава белорусского правительства Роман Головченко.

Сегодня на переговорах особое внимание уделялось созданию рынка строительных услуг и стратегии развития интеграции до 2025 года. Также один из важных вопросов - список изъятий и ограничений на рынке "пятерки", которые нужно снять за два года. В этом удалось ликвидировать 8 барьеров, но при этом осталось больше десятка.

Белорусский премьер обратил внимание Евразийской экономической комиссии на необходимость наладить более тесную работу по линии ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь". Это будет способствовать быстрому перемещению грузов и пассажиров через таможню, что в конечном итоге приведет к снижению издержек для бизнеса.