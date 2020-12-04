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Курсы валют на 4 декабря 2020 года
04.12.2020 18:11 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 13 копеек, и 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 13 копеек, и 3 рубля...
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