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Бывший следователь СК Евгений Юшкевич вышел из СИЗО
04.12.2020 18:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евгения Юшкевича задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Он
Евгений Юшкевич родом из Могилева. В 2012 году окончил юрфак БГУ. Был в числе победителей студенческой Юридической олимпиады факультета по правовым дисциплинам.
Во время учебы два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, после — пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. Расследовал в числе прочего громкие дела — например, дело Давидовича.
После ухода из СК Евгений стал андроид-разработчиком, а летом 2020 года — инициатором проекта bychange.me, который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».
Евгений также вел твиттер, где высказывался о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен.
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Евгению Юшкевичу изменена мера пресечения.
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