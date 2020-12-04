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Бывший следователь СК Евгений Юшкевич вышел из СИЗО

04.12.2020 18:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанному 24 ноября бывшему следователю Следственного комитета, а ныне андроид-разработчику и инициатору проекта bychange.me Евгению Юшкевичу изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Он вышел из СИЗО на Володарского, сообщает телеграм-канал «МотолькоПомоги».


Фото из телеграм-канала "МотолькоПомоги"

Евгения Юшкевича задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но после проведения следственных действий, сегодня ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Евгений Юшкевич родом из Могилева. В 2012 году окончил юрфак БГУ. Был в числе победителей студенческой Юридической олимпиады факультета по правовым дисциплинам.

Во время учебы два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, после — пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. Расследовал в числе прочего громкие дела — например, дело Давидовича.

После ухода из СК Евгений стал андроид-разработчиком, а летом 2020 года — инициатором проекта bychange.me, который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Евгений также вел твиттер, где высказывался о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Евгению Юшкевичу изменена мера пресечения.
 
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