Источник материала: Tut.by

Сегодня была задержана девушка бывшего следователя СК Евгения Юшкевича, который только что сам вышел из СИЗО на Володарского. Об этом сообщил телеграм-канал « МотолькоПомоги », а также подтвердил TUT.BY сам Евгений со слов адвоката.





По словам адвоката, Валерия Эйсмант была задержана, предположительно, Комитетом госбезопасности около 17.30. Она доставлена в ИВС на срок до трех суток.

По словам Евгения, она раньше работала в прокуратуре, но не являлась должностным лицом. Он поясняет, что о работе они не говорили принципиально, потому что это могло поставить ее в опасное положение. По его словам, они не обсуждали служебную информацию.

Напомним, Евгения Юшкевича задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но после проведения следственных действий сегодня ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.