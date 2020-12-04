Источник материала: БT

О вариантах наращивания экспорта и объемов взаимной торговли на пространстве Евразийского экономического союза говорили премьер-министры стран-участниц.

Рынок "пятерки": межправсовет ЕАЭС в видеоформате

Беларусь в этом году - председатель организации. Как отметил премьер Роман Головченко, "в нынешний год пандемии партнерам удалось сохранить все кооперационные связи и развивать торговлю". Сегодня на переговорах особое внимание созданию рынка строительных услуг и стратегии развития интеграции до 2025 года. Также один из важных вопросов - список изъятий и ограничений, которые нужно снять за два года. В 2020 уже удалось ликвидировать 8 барьеров, при этом осталось больше десятка. Белорусский премьер говорил и про необходимость наладить в Евразийской экономической комиссии связь с инициативой "Один пояс, один путь". Это будет способствовать быстрому перемещению грузов и пассажиров через таможню, что в конечном итоге приведет к снижению издержек для бизнеса.

Доступ к муниципальным госзакупкам для предприятий ЕАЭС открыт

Подходы же к ценам при формировании общих энергорынков Евразийского экономического союза должны быть без дискриминации. Такова позиция Беларуси, озвученная на межправсовете ЕАЭС. Пока этот вопрос открыт. А вот по другому спорному вопросу принято окончательное решение. Речь идет о равном доступе к государственным и муниципальным закупкам на рынке "пятерки". Это очень важно для предприятий (и государственных, и частных), которые поставляют свой товар в ЕАЭС и готовы работать на крупные заказы. Например, обновление городского транспорта, лифтового оборудования, сельхозтехники, установка различных систем.

В ЕАЭС будут контролировать качество продовольствия

Сегодня страны ЕАЭС согласовали и подходы по контролю за качеством продовольствия. Еще нужно доработать техрегламент, где четко пропишут процесс наблюдения за остатками антибиотиков и других ветпрепаратов в сырье и в готовой продукции на прилавках магазинов.