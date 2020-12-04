В Нацбанке не верят, что в Беларуси отключат SWIFT

Национальный банк Беларуси не верит в то, что страну отключат от системы SWIFT. Однако, если это произойдет, регулятор готовит запасные пути.

В НББ полагают, что объективных причин для отключения страны от сервиса сейчас нет.

«В случае необходимости расчетов за товары (работы, услуги) юридических лиц с партнерами в других странах, существуют возможности работы через банки-корреспонденты. Также существует возможность открыть корпоративную банковскую платежную карточку и проводить платежи с ее использованием», - сообщает TUT.by со ссылкой на НББ.

Нацбанк также заверил, что все карточные системы не связаны с SWIFT и платежи по карточкам (в том числе, валютным) будут работать, даже при возникновении проблем во взаимодействии со SWIFT у беларуских банках.