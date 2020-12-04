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В Нацбанке не верят, что в Беларуси отключат SWIFT
05.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный банк Беларуси не верит в то, что страну отключат от системы SWIFT. Однако, если это произойдет, регулятор готовит запасные пути.
В НББ полагают, что объективных причин для отключения страны от сервиса сейчас нет.
«В случае необходимости расчетов за товары (работы, услуги) юридических лиц с партнерами в других странах, существуют возможности работы через банки-корреспонденты. Также существует возможность открыть корпоративную банковскую платежную карточку и проводить платежи с ее использованием», -
Нацбанк также заверил, что все карточные системы не связаны с SWIFT и платежи по карточкам (в том числе, валютным) будут работать, даже при возникновении проблем во взаимодействии со SWIFT у беларуских банках.
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Национальный банк Беларуси не верит в то, что страну отключат от системы SWIFT. Однако, если это произойдет, регулятор готовит запасные пути. В НББ полагают, что...
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