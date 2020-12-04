Чем грозит Беларуси отключение от SWIFT?

В ноябре отключение от системы SWIFT былао предложено в качестве способа давления Запада на белорусских властей. Сможет ли повлиять эта мера на выплату пенсий и пособий на карты и как скажется на бизнесе?

3 декабря экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская инициировала опрос граждан Беларуси о том, поддерживают ли они отключение от системы SWIFT.

«Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными - это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк. - Ред.), - говорится в заявлении пресс-службы Светланы Тихановской. - Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT».

После заявления Тихановской Нацбанк разослал банкам письмо с просьбой обеспечить подключение к российскому аналогу SWIFT - системе «Сервис-бюро СПФС».

Сейчас к российскому аналогу подключены семь белорусских банков: БТА Банк, Идея Банк, РРБ-Банк, ТК Банк, Банк ВТБ, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк. К ним вскоре должны присоединиться еще пять.

О системе SWIFT

SWIFT - система безопасного обмена информацией и платежами между банками по всему миру. С помощью этой системы у банков появились собственные уникальные SWIFT-коды, что обезопасило и удешевило получение денежных переводов между странами. Система начала свою работу в 1973 году, Беларусь присоединилась к ней в 1994 году.

Сейчас международной системой SWIFT пользуются более 10 тысяч банков из 220 стран. Но к ней не подключен ни один банк в Северной Корее из-за санкций ООН - страна отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания.

О зарплатах и пенсиях

Расчеты в белорусских рублях на территории Беларуси с использованием банковских карт БЕЛКАРТ не пострадают. Также останутся расчеты с Российской Федерацией в российских рублях, потому что там могут применяться другие платежные системы.

Отключение SWIFT повлияет исключительно на платежи в иностранной валюте с зарубежными контрагентами. Поэтому пенсии, пособия и зарплаты от такой меры не пострадают, пишет TUT.BY, ссылаясь на топ-менеджера одного из банков.

По словам банкира, карточки Visa и Mastercard работать не смогут, «потому что они завязаны на клиринг» через международные платежные системы, работающие через SWIFT. Это касается в том числе расчетов в белорусских рублях на территории Беларуси, потому что клиринг все равно международный.

О бизнесе

Отключение от SWIFT заметно повлияет на работу белорусского бизнеса, даже есть он функционирует внутри страны. В Беларуси открытая экономика, завязанная на импорт и экспорт. В страну ввозится и из нее вывозится продукция, а расчеты по этим сделкам при отключении SWIFT будут невозможны.

Представители бизнеса, поддерживающие отключение от системы, говорят, что понимают возможные последствия, но готовы к ним из-за неблагоприятной социально-политической обстановки в стране и поведения белорусских властей. Тем более что многие уже и так страдают из-за проявления своей гражданской позиции.

В штабе Тихановской отмечают, что «можно отключить лишь некоторые банки, например государственные, можно добиться отключения всех банков». «Этот вопрос будет решаться, когда (и если) ЕС или США решат отключить SWIFT», - поясняют в штабе.

По мнению старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, всю Беларусь отключить от SWIFT нельзя, потому что к системе подключена не страна, а отдельные банки. Поэтому и отключить придется только отдельные банки и только в случае их противоправной деятельности.

Кого отключают от системы

Иосуб напомнил, что среди клиентов SWIFT есть страны, где есть вопросы с демократией, соблюдением прав и свобод, прозрачностью выборов или насилием правоохранительных органов, но ни разу это не было причиной отключения банков страны от системы, пишет kp.by.

Отключение происходит по очень серьезным причинам вроде финансирования создания ядерного оружия странами, которым это запрещено, обвинения в международном терроризме или агрессии.

Но если теоретически допустить, что некоторые белорусские банки отключают от системы, то это сделает невозможным любые международные платежи банка. А у простых клиентов банка будут еще и сложности с использованием пластиковых карт Visa и Mastercard.

О российском аналоге

Некоторые эксперты считают, что если какие-то из белорусских банков попадут под санкции, ограничивающие их доступ к международной системе переводов, они смогут настроить платежи через российские банки.

Иосуб считает, что, если белорусский банк отключат от SWIFT, российская система ему не поможет: ни один российский банк не станет работать с ним по системе «Сервис-бюро СПФС» из-за вторичных санкций. В мире принято, что если кто-то работает с кем-то нехорошим, он сам становится нехорошим. А если санкций для белорусских банков не будет, то и особого смысла в подключении к «Сервис-бюро СПФС» нет, можно и дальше работать через SWIFT.

Оппозиция: отключение от WIFT - крайняя мера

Отключение Беларуси от SWIFT - крайняя мера, прежде чем предпринимать такие шаги, нужно изучить мнение белорусского общества и экспертов, заявил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко на пресс-конференции 4 декабря.

Латушко напомнил, что мнение экспертов-экономистов очень важно, как и их оценка последствий такого шага.

Руководитель НАУ подчеркнул, что оппозиция уверена в «неминуемой отставке» Александра Лукашенко и поэтому активно работает над программами действий для переходного периода.