Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 ноября — 6 декабря 2020 года)

Недавно мы писали, что около 600 очередников из Минска подали заявления на строительство квартир в Смолевичах. С 7 декабря можно будет подать заявление на квартиры в еще одном доме , возводимом в городе-спутнике.

Под Минском начали строить большой жилой комплекс «Соколиный край», который состоит из 21 пятиэтажки. Ориентировочная стоимость «квадрата» — от $750. Мы съездили на объект .

Строителям из Беларуси не придется подтверждать квалификацию в России и других странах ЕАЭС. Об этом договорились премьер-министры стран-членов союза.

Земля

15 января 2021 года состоится новый аукцион по продаже дачных участков недалеко от МКАД. На торги выставлен 31 лот от 2300 рублей со старта, большинство из участков разыгрываются не впервые. В новом обзоре — участки, о которых мы еще не писали.

Участки с «недостроями» в Фаниполе проданы с молотка за $35−36 тысяч. Все результаты аукциона - здесь .

Деньги

Еще летом большинство банков приостановили программы кредитования недвижимости населению. Количество сделок на первичном рынке существенно сократилось, покупатели заняли выжидательную позицию. При этом варианты въехать сейчас, а заплатить потом все еще есть. О том, какие новостройки сегодня можно купить «в долг», Realt.by рассказала руководитель «Твоя столица. Новостройцентр» Наталья Жалова.

Инвестиции

В базе Realt.by находится около двух тысяч объектов готового бизнеса и нежилых помещений для сферы услуг. Некоторые из них, например, бывшие воинские части, детские оздоровительные лагеря, базы отдыха требуют реконструкции и капиталовложений. Но для тех, кто планирует открыть свое дело или расширить бизнес, появляется хороший шанс для развития. Мы сделали подборку предложений .

Регионы

Жительница деревни Париж купила на аукционе пилораму в Поставском районе.

«Милкавита» продает производственную базу в Лоеве и квартиру в центре Речицы.

Рядом с ТЦ «Green» в Могилеве возведут жилую «свечку» на 16 этажей. А еще в Могилеве обсудят , нужен ли городу «Дом керамики» на перекрестке Габровской и Мовчанского.

Из-за COVIDа. Запуск нового мусоросортировочного завода в Витебске откладывается .

В 2021 году в Жодино откроют новую детскую поликлинику.

В Гомельской области объекты недвижимости, купленные за одну «базовую», часто возвращают обратно государству. Почему, читайте тут .

В Брестской области выставят на аукцион сразу 50 объектов недвижимости. Среди них — старинный спиртзавод.

Минчанин купил дворец Радзивиллов в Полонечке.

Дачи и частные дома

Кто не мечтал хотя бы однажды оказаться в сказке и жить в собственном замке? Если мечта осталась актуальной, то сейчас под Минском можно найти довольно интересные предложения по продаже коттеджей самой различной архитектуры. Мы нашли настоящий четырехэтажный замок в аг. Колодищи, который продается за $180 тысяч. Здесь есть 7 жилых комнат и даже собственный бассейн. Все подробности и фото — в статье .

Коммерческая недвижимость

Нынешнюю ситуацию на рынке офисной недвижимости часто сравнивают с кризисным 2015 годом. Сейчас ситуация еще более сложная и непредсказуемая. Мы попытались разобраться , что происходит и как происходящее отличается от прошлого кризиса, вместе с руководителем «Твоя столица · Недвижимость для бизнеса» Русланом Орловым.