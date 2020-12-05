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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 ноября — 6 декабря 2020 года)

05.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.3% и составил 1329 $/м2. За последний год цена квартир на вторичном рынке снизилась на 4.2%. Средняя цена квартир в новостройках Минска немного подросла (+0.5%) и на данный момент составляет 1307 $/м2. К концу ноября разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков был равен 22 $/м2. Это минимальное значение за последние 2.5 года.

Строительство

В ЖК «Гранд Хаус» «однушки» продают от $1180 до $1480 за «квадрат». А недалеко от этого жилого комплекса застройщик также будет возводить детский сад. Для это снесут еще несколько частных домов.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 ноября — 6 декабря 2020 года)

Недавно мы писали, что около 600 очередников из Минска подали заявления на строительство квартир в Смолевичах. С 7 декабря можно будет подать заявление на квартиры в еще одном доме, возводимом в городе-спутнике.

Под Минском начали строить большой жилой комплекс «Соколиный край», который состоит из 21 пятиэтажки. Ориентировочная стоимость «квадрата» — от $750. Мы съездили на объект.

Строителям из Беларуси не придется подтверждать квалификацию в России и других странах ЕАЭС. Об этом договорились премьер-министры стран-членов союза.

Земля

15 января 2021 года состоится новый аукцион по продаже дачных участков недалеко от МКАД. На торги выставлен 31 лот от 2300 рублей со старта, большинство из участков разыгрываются не впервые. В новом обзоре — участки, о которых мы еще не писали.

Участки с «недостроями» в Фаниполе проданы с молотка за $35−36 тысяч. Все результаты аукциона - здесь.

Деньги

Еще летом большинство банков приостановили программы кредитования недвижимости населению. Количество сделок на первичном рынке существенно сократилось, покупатели заняли выжидательную позицию. При этом варианты въехать сейчас, а заплатить потом все еще есть. О том, какие новостройки сегодня можно купить «в долг», Realt.by рассказала руководитель «Твоя столица. Новостройцентр» Наталья Жалова.

Инвестиции

В базе Realt.by находится около двух тысяч объектов готового бизнеса и нежилых помещений для сферы услуг. Некоторые из них, например, бывшие воинские части, детские оздоровительные лагеря, базы отдыха требуют реконструкции и капиталовложений. Но для тех, кто планирует открыть свое дело или расширить бизнес, появляется хороший шанс для развития. Мы сделали подборку предложений.

Регионы

Жительница деревни Париж купила на аукционе пилораму в Поставском районе.

«Милкавита» продает производственную базу в Лоеве и квартиру в центре Речицы.

Рядом с ТЦ «Green» в Могилеве возведут жилую «свечку» на 16 этажей. А еще в Могилеве обсудят, нужен ли городу «Дом керамики» на перекрестке Габровской и Мовчанского.

Из-за COVIDа. Запуск нового мусоросортировочного завода в Витебске откладывается.

В 2021 году в Жодино откроют новую детскую поликлинику.

В Гомельской области объекты недвижимости, купленные за одну «базовую», часто возвращают обратно государству. Почему, читайте тут.

В Брестской области выставят на аукцион сразу 50 объектов недвижимости. Среди них — старинный спиртзавод.

Минчанин купил дворец Радзивиллов в Полонечке.

Дачи и частные дома

Кто не мечтал хотя бы однажды оказаться в сказке и жить в собственном замке? Если мечта осталась актуальной, то сейчас под Минском можно найти довольно интересные предложения по продаже коттеджей самой различной архитектуры. Мы нашли настоящий четырехэтажный замок в аг. Колодищи, который продается за $180 тысяч. Здесь есть 7 жилых комнат и даже собственный бассейн. Все подробности и фото — в статье.

Коммерческая недвижимость

Нынешнюю ситуацию на рынке офисной недвижимости часто сравнивают с кризисным 2015 годом. Сейчас ситуация еще более сложная и непредсказуемая. Мы попытались разобраться, что происходит и как происходящее отличается от прошлого кризиса, вместе с руководителем «Твоя столица · Недвижимость для бизнеса» Русланом Орловым.

Посмотрите, как из «убитой» фабрики в центре Минска сделали модный квартал, как в Лондоне.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 ноября — 6 декабря 2020 года)

В Минске бесплатно предлагают помещения для малого и среднего бизнеса. А еще есть много объектов с большими скидками: в декабре состоятся 4 аукциона по продаже недвижимости в Минске.

Новый ФОК с бассейном на Дзержинского, 16 будет введен в эксплуатацию до конца года. Вот как он выглядит сейчас.

Жилье и инфраструктура

Нашли «двушки» в Минске и «областниках» с современным ремонтом до $ 57 тысяч. А вот здесь битва двух таунхаусов по цене «трешки» в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны.

В Минске планируется установить велогаражи на каждой плоскостной автомобильной стоянке.

Детскую поликлинику в Сухарево-3 откроют в следующем году.

Дизайн и ремонт

Обустройство комфортного жилья во многом зависит от правильного выбора мебели. В нашем проекте мы уже показывали, как владельцы квартиры выбирали отдельные элементы мебели и интерьера в магазинах. Настало время посмотреть, как все эти отдельные диваны, стулья, люстры соединись воедино, и получилось ли у нас сделать то, что презентовал дизайнер в своей визуализации.

ЖКХ

Минчане не оплатили ЖКУ почти на 9 миллионов рублей.

В Беларуси утверждены сроки ввода АЭС. Но опять без особой конкретики.

Редакция Realt.by

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Падение цен на офисы в Минске, новые сносы и оставшиеся кредиты на “первичку”. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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