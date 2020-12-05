|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 ноября — 6 декабря 2020 года)
05.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Строительство
В ЖК «Гранд Хаус» «однушки»
Недавно мы писали, что около 600 очередников из Минска подали заявления на строительство квартир в Смолевичах. С 7 декабря можно будет подать заявление на квартиры
Под Минском начали строить большой жилой комплекс «Соколиный край», который состоит из 21 пятиэтажки. Ориентировочная стоимость «квадрата» — от $750. Мы
Строителям из Беларуси не придется подтверждать квалификацию в России и других странах ЕАЭС. Об этом
Земля
15 января 2021 года состоится новый аукцион по продаже дачных участков недалеко от МКАД. На торги выставлен 31 лот от 2300 рублей со старта, большинство из участков разыгрываются не впервые.
Участки с «недостроями» в Фаниполе проданы с молотка за $35−36 тысяч. Все результаты аукциона -
Деньги
Еще летом большинство банков приостановили программы кредитования недвижимости населению. Количество сделок на первичном рынке существенно сократилось, покупатели заняли выжидательную позицию. При этом варианты въехать сейчас, а заплатить потом все еще есть. О том, какие новостройки сегодня можно купить «в долг», Realt.by
Инвестиции
В базе Realt.by находится около двух тысяч объектов готового бизнеса и нежилых помещений для сферы услуг. Некоторые из них, например, бывшие воинские части, детские оздоровительные лагеря, базы отдыха требуют реконструкции и капиталовложений. Но для тех, кто планирует открыть свое дело или расширить бизнес, появляется хороший шанс для развития. Мы
Регионы
Жительница деревни Париж
«Милкавита»
Рядом с ТЦ «Green» в Могилеве
Из-за COVIDа. Запуск нового мусоросортировочного завода в Витебске
В 2021 году в Жодино
В Гомельской области объекты недвижимости, купленные за одну «базовую», часто возвращают обратно государству. Почему,
В Брестской области
Минчанин
Дачи и частные дома
Кто не мечтал хотя бы однажды оказаться в сказке и жить в собственном замке? Если мечта осталась актуальной, то сейчас под Минском можно найти довольно интересные предложения по продаже коттеджей самой различной архитектуры. Мы нашли настоящий четырехэтажный замок в аг. Колодищи, который продается за $180 тысяч. Здесь есть 7 жилых комнат и даже собственный бассейн. Все подробности и фото —
Коммерческая недвижимость
Нынешнюю ситуацию на рынке офисной недвижимости часто сравнивают с кризисным 2015 годом. Сейчас ситуация еще более сложная и непредсказуемая. Мы
В Минске бесплатно
Новый ФОК с бассейном на Дзержинского, 16 будет введен в эксплуатацию до конца года.
Жилье и инфраструктура
В Минске
Детскую поликлинику в Сухарево-3
Дизайн и ремонт
Обустройство комфортного жилья во многом зависит от правильного выбора мебели. В нашем проекте мы уже показывали, как владельцы квартиры выбирали отдельные элементы мебели и интерьера в магазинах. Настало время
ЖКХ
Минчане
В Беларуси
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 ноября — 6 декабря 2020 года)
Падение цен на офисы в Минске, новые сносы и оставшиеся кредиты на “первичку”. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)