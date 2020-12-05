«Это и игрушка, и неигрушка». Как белорусский производитель строит пластилиновый бизнес

Источник материала: Tut.by

Мягкие игрушки Fancy, на рынке уже больше четверти века , с 2012 года компания развивает еще один бренд, Genio Kids, выпуская товары для творчества — от известного многим разноцветного теста до модных компаундов, масс для лепки. «Восковой пластилин, цветной картон и акварельные краски — такой нехитрый канцелярский набор для развития и творчества старшего дошкольника и младшего школьника был доступен еще недавно, — рассказывает директор по маркетингу группы компаний Dream makers Денис Василенок. — В последние годы разнообразие пластилинов и возможности игры и обучения расширились. Без устали ищем новые фишки и новые свойства».





В агрогородок Блонь Пуховичского района производство теста и компаундов переехало в 2017 году, месяц назад мощности расширили вдвое за счет площадки в Марьиной Горке.

Самый ходовой и недорогой материал для творчества — тесто. Тестомес используется типовой, для пищевого производства — сперва добавляются сухие ингредиенты, перемешиваются, потом вода определенной температуры и красители. Все по техкарте. Готовые замесы остывают в пленке около недели.





— Объемы производства за счет новой площадки выросли фактически в два раза: до 140 тонн только теста в месяц в октябре. Установка нового большого тестомеса позволяет рассчитывать, что объемы производства будут еще расти — в планах у нас 180 тонн в месяц. Да и сборка ускорилась в 2,5 раза. На конвейере важен визуальный контроль — по весу отсутствие одной формочки отследить не удастся, — рассказывает директор производства Леонид Зданович.









Всего на конвейерах трудится 35 сборщиц. Всего в смену на двух площадках занято около 40 человек.

Тесто — материал простой, все ингредиенты натуральные, вода, мука, крахмал, соль, ароматизаторы. Даже все консерванты пищевые.

— Соль и минимум ароматизаторов — этот чтобы дети не ели. Продукт не вкусный, но съедобный, — уточняет Денис Василенок.

Бурный рост сегмента отодвинул на обочину восковой пластилин, который воспринимали скорее как канцелярку для детсадовцев и младших школьников, чем как игрушку. Тестотворчество — это уже и неигрушка, и игрушка.





— Плюсы воскового пластилина — из него можно лепить мелкие детали, он не дорогой. Минус — оставляет жирные следы и довольно плотный, детям сложно работать. На смену пришло тесто — оно дешевое, не плесневеет, если правильно хранить, безопасно, если попробует на зуб, легко лепить, но когда оно застывает, становится жестким, трескается. Поделки не очень долговечные, — рассказывает бренд-менеджер Genio kids Вадим Карпиевич.

Дальше подключились химики и в производство пошла синтетика. Ветеран среди компаундов — флаффи, жвачка для рук — искусственный материал, не сохнет, держит форму, очень легкая — прыгает и плавает. Его называют вечной лепкой.





— Материал выходит дороже теста в два раза — к примеру, один из основных компонентов, силикон, закупается американского производства, остальное сырье шведское. У него и более сложный технологический процесс. Выходит что-то среднее между лепкой и фиджетом — штукой для кручения и жмяканья в руках, объясняет Денис Василенок. — Есть у людей, и у маленьких, и у взрослых, потребность что-то крутить в руках. Когда мы работали руками, потребность была закрыта, сейчас нужны заменители.

Лидером рынка пока остается тесто — доступно по цене, знакомо и понятно покупателю. В Беларуси для этого есть все сырье, так что производитель может давать хорошую цену, что позволяет развивать не только собственную марку, но и выпускать СТМ, собственные марки для крупного ритейла и компаний в Беларуси, России, Украине, других странах Евразии.





— Делаем продукцию для «Детского мира», Кари Кидс, многих других сетей, — рассказывает Леонид Зданович.

Доля СТМ в общем составляет порядка 10%, в нынешнем году число заказов выросло. Это чуть менее финансово привлекательно, чем собственные бренды, на них меньше маржа, но позволяет увеличивать оборот, обеспечивать загрузку мощностей.

На линии в день нашего приезда — наборы под собственным брендом, адаптированные на английский язык, а рядом — знакомый всем белорусским детям чешский кротик.

— Достаточно давно работаем с компанией, которая имеет лицензию на выпуск в Чехии продукции с до сих пор очень популярным кротиком. Для них мы производим продукцию на постоянной основе, — рассказывает Денис Василенок.





Свои лицензии у компании две — это АмНям, персонаж мультсериала по мотивам известной серии игр Cut the Rope, и Буба, герой мультсериала украинской компании.

— С лицензиями работаем осторожно. У нас свой бренд, свои дизайны, не могу сказать, что нуждаемся в развитии лицензионного производства. С одной стороны, нам лицензия интересна, если это интересно покупателю. С другой стороны, это дает увеличение цены примерно 12%.

Среди продуктов, набирающих обороты, — легкий пластилин.

— Рассчитываем, что выйдет на объемы теста, а пока это второй по популярности продукт. Легкий пластичный, не трескается. По фактуре, когда застывает, похож на ластик, только легкий. Но в отличие от флаффи — застывает, — рассказывает Вадим Карпиевич.





Наборы для творчества сейчас собирают на новой площадке в Марьиной Горке. Товар идет в разных цветах (35 — основных, а вся палитра — около 50), разных граммовках и упаковках. Все банки и аксессуары — тоже продукт собственного производства.







Компаунды продаются и в банках, и просто в виде «сырков», в запаянном пакете

Локдаун переформатировал предпочтения покупателей. Раньше ключевым фактором при выборе товара потребителем была упаковка, ее дизайн. Товар приобретался в гипермаркетах, в офлайн магазинах, покупатель увидел коробку и купил, а сейчас растут онлайн продажи.

— Тут слово и визуал работают: товар надо показать, рассказать про него. Здесь востребованы наборы с дополнительным игровым процессом. Популярны, к примеру, кулинарные наборы, где предусмотрен определенный игровой сценарий.





Доля продаж через интернет с прошлогодних 10 процентов достигла уже 30 процентов и продолжает расти.

— Сейчас ставка на омниканальность. Есть жесткие онлайн и офлайн магазины, но большинство старается иметь и сайт, где можно совершить покупку, и пункт выдачи, где можно посмотреть и купить товар. Так что наши продажи в oz.by или funtastik.by — это и продажи через сайт, и продажи через магазин, — уточняет Денис Василенок.





Локдаун поменял не только структуру продаж, но и отношения производителей и покупателей.

— Народ начал выходить на связь. Если раньше эмоции от покупки оставались плюс-минус внутри семьи и небольшого круга сарафанного радио, то сейчас интернет вышел на первый план. Понравилось или не понравилось — все очень активно описывается и обсуждается в сети. Мы с этим работаем очень тщательно, стараясь отделить эмоции от сути. Если наш косяк — связываемся с покупателем и решаем вопрос. В таких отзывах могут всплывать фишки, которые мы замыленным взглядом не замечали, — рассказывает Карпиевич.





Казалось бы, какие претензии могут быть к обычному тесту? Вот, к примеру, была жалоба, на то, что тесто после игры становилось липким.

— Провели множество экспериментов и выяснили причину — из-за неправильной настройки температурного режима конечный продукт в процессе использования становился липким. То есть это не массовая проблема, а точечная, но важно было ее устранить, — делится Леонид Зданович.

Бывают и смешные претензии — кто-то не знал, что тесто сохнет, хотя производителю это казалось очевидным, и на упаковке это написано. Еще один вечный вопрос — светящиеся в темноте игрушки, которые, к удивлению многих родителей, не светятся просто так.

— Надо, чтобы на них попал ультрафиолет, после этого они будут светиться. В них есть пигмент с продолжительным периодом послесвечения, то есть способный накапливать световую энергию. Но некоторые люди почему-то считают, что продукт должен люминисцировать сам по себе.

Но бывают и полезные наводки. Из недавних, вспоминают на производстве, новые отдушки.

— В тесте есть отдушки, подобрали давно и с ними работали. Но выяснилось, что покупатели хотят новых запахов — аж в Швейцарии удалось найти шоколадно-ванильную. Даже такие мелочи уже важны.





Кстати, приятный запах — не так уж просто, тем более если речь идет о непищевом продукте.

— Тесто без ароматизаторов имеет запах дрожжей, он специфический. Отдушка в минимальных количествах, но нужна. А непищевые запахи обычно резкие. Легкий аромат ванили будет приятнее, чем аромат хвои Алтая, — улыбается Василенок.





Кроме вопросов запаха производственников беспокоят и трудности с цветами. Одни из самых проблемных — зеленый, синий, коричневый.

— Они вроде бы природные, естественные, но по факту получались очень мрачными. Если в магазине стоит коробка с разноцветными «сырками», эти цвета остаются лежать на века. Так что сделать веселый зелененький — задача не такая простая. Плюс мука отличается по цвету, хотя и используют в производстве только высший сорт.





Одна из ключевых задач маркетинга — придумать, как с массами для лепки можно интересно поиграть, то есть тематическими наборами. Предпочтения тут, как и в моде, постоянно меняются. Наборы про еду вечные, а космос, к примеру, утратил популярность. Один из сегодняшний фаворит — набор «Доктор Зуб».

— Это сегодня хит хитейший среди всех наборов. В комплекте все, что нужно, чтобы почувствовать себя настоящим стоматологом. Это игра — надолго: потренироваться сперва на игрушечных зубах, а потом приставать с «лечением» к домашним, — улыбается Денис Василенок. — Ребенок обычно боится стоматологов, а когда он сам себя попробовал в этой роли, ситуация становится знакомой, а знакомая ситуация не так страшна. Так что тут и игра, и психотерапия. Чем набор сложнее, тем интереснее, стараемся угнаться.





У компании сейчас два направления развития: новые компаунды и расширение географии поставок (а экспорт достигает уже 70 процентов от объема производства). В том числе — за счет развития интернет-торговли, что снижает барьеры входа на рынок. Пока ключевым рынком компании остается Россия. Genio Kids там если не второй, то в тройку брендов среди компаундов входит точно. Конкуренты — американский гигант и китайский ноунейм.

— Год, в целом, был очень тяжелым. Но мы оперативно сориентировались и сумели, даже в такое трудное время подрасти, — резюмирует Денис Василенок.