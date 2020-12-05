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$ 807 за «квадрат» жилья и $ 9510 за машиноместо. УКС «Запад» предложил квартиры в ЖК «Петровские верфи»
05.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС «Запад» предложил к строительству 122 квартиры в жилом доме «Парус» в комплексе «Петровские верфи».
Сейчас застройщик ведет строительство первой очереди — жилых домов «Парус» (двухсекционный дом до 16 этажей на 125 квартир) и
В жилых домах предусмотрены различные варианты жилья – от небольших квартир-студий до двухуровневых апартаментов и пентхаусов с собственными террасами. Проектом предусмотрены вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся также детские площадки и место для отдыха жителей квартала с обустройством фонтана.
Варианты квартир
Согласно проектной декларации, в строящемся доме «Парус» для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выделено 122 квартиры без отделки. По условиям застройщика квартиры продаются только с машиноместами. Из вариантов:
Цены и условия
Стоимость 1 квадратного метра нормативной площади квартир для очередников составляет 2090 руб. Цена «квадрата» для сверхнормативной площади выше: «однушки» продаются за 3490 руб., «двушки» за 2800 руб., «трешки» стоят 2650 руб. За машиноместо застройщик просит 24 613 руб.
Условия оплаты: первоначальный взнос составляет 10% стоимости объекта долевого строительства, оставшаяся сумма выплачивается согласно графику ежемесячными платежами до конца строительства.
Документы для заключения договоров строительства принимаются с 10 декабря в офисе застройщика (г. Минск, ул. С. Есенина,6, офис 213).
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$ 807 за «квадрат» жилья и $ 9510 за машиноместо. УКС «Запад» предложил квартиры в ЖК «Петровские верфи»
УКС «Запад» предложил к строительству 122 квартиры в жилом доме «Парус» в комплексе «Петровские верфи». Купить квартиру в новостройке минские очередники могут за...
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