ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

$ 807 за «квадрат» жилья и $ 9510 за машиноместо. УКС «Запад» предложил квартиры в ЖК «Петровские верфи»

05.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

УКС «Запад» предложил к строительству 122 квартиры в жилом доме «Парус» в комплексе «Петровские верфи». Купить квартиру в новостройке минские очередники могут за 2090 руб., из обязательных условий — выкуп машиноместа. Сдача дома и гараж-стоянки запланирована на 4-ый квартал 2021 года. Проектная декларация опубликована в газете "Минский Курьер".

$ 807 за «квадрат» жилья и $ 9510 за машиноместо. УКС «Запад» предложил квартиры в ЖК «Петровские верфи»
Фото: УКС "Запад"

О проекте

Жилой комплекс «Петровские верфи» возводится в границах ул. Семашко — Петровщины. Это комплекс из 9 жилых домов в стиле питерской набережной (18-этажный «Маяк», 4 «Паруса» и 4 «Корабля»). Концепцию застройки разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».

$ 807 за «квадрат» жилья и $ 9510 за машиноместо. УКС «Запад» предложил квартиры в ЖК «Петровские верфи»
Фото: УКС "Запад"
$ 807 за «квадрат» жилья и $ 9510 за машиноместо. УКС «Запад» предложил квартиры в ЖК «Петровские верфи»
Фото: УКС "Запад"

Сейчас застройщик ведет строительство первой очереди — жилых домов «Парус» (двухсекционный дом до 16 этажей на 125 квартир) и «Маяк» (одноподъездный 18-этажный дом из красного кирпича на 86 квартир), а также паркинга. Сдать эти объекты планируется до конца 2021 года.

$ 807 за «квадрат» жилья и $ 9510 за машиноместо. УКС «Запад» предложил квартиры в ЖК «Петровские верфи»
Фото: Укс "Запад"

В жилых домах предусмотрены различные варианты жилья – от небольших квартир-студий до двухуровневых апартаментов и пентхаусов с собственными террасами. Проектом предусмотрены вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся также детские площадки и место для отдыха жителей квартала с обустройством фонтана.

Варианты квартир

Согласно проектной декларации, в строящемся доме «Парус» для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выделено 122 квартиры без отделки. По условиям застройщика квартиры продаются только с машиноместами. Из вариантов:

  • 62 однокомнатные квартиры площадью от 46,97 до 48,4 кв.м;
  • 20 двухкомнатных квартир площадью от 77,15 до 77,26 кв.м;
  • 40 трехкомнатных квартир площадью от 90,84 до 97,04 кв.м.

Цены и условия

Стоимость 1 квадратного метра нормативной площади квартир для очередников составляет 2090 руб. Цена «квадрата» для сверхнормативной площади выше: «однушки» продаются за 3490 руб., «двушки» за 2800 руб., «трешки» стоят 2650 руб. За машиноместо застройщик просит 24 613 руб.

Условия оплаты: первоначальный взнос составляет 10% стоимости объекта долевого строительства, оставшаяся сумма выплачивается согласно графику ежемесячными платежами до конца строительства.

Документы для заключения договоров строительства принимаются с 10 декабря в офисе застройщика (г. Минск, ул. С. Есенина,6, офис 213).

Читайте также:

«Не хотели возводить очередную «стекляшку». Как из «убитой» фабрики в центре Минска сделали модный квартал, как в Лондоне

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УКС «Запад» предложил к строительству 122 квартиры в жилом доме «Парус» в комплексе «Петровские верфи». Купить квартиру в новостройке минские очередники могут за...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доступ к муниципальным госзакупкам для предприятий ЕАЭС открыт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика