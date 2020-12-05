$ 807 за «квадрат» жилья и $ 9510 за машиноместо. УКС «Запад» предложил квартиры в ЖК «Петровские верфи»

Источник материала: realt.by

УКС «Запад» предложил к строительству 122 квартиры в жилом доме «Парус» в комплексе «Петровские верфи». Купить квартиру в новостройке минские очередники могут за 2090 руб., из обязательных условий — выкуп машиноместа. Сдача дома и гараж-стоянки запланирована на 4-ый квартал 2021 года. Проектная декларация опубликована в газете "Минский Курьер".

Жилой комплекс «Петровские верфи» возводится в границах ул. Семашко — Петровщины. Это комплекс из 9 жилых домов в стиле питерской набережной (18-этажный «Маяк», 4 «Паруса» и 4 «Корабля»). Концепцию застройки разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».

Сейчас застройщик ведет строительство первой очереди — жилых домов «Парус» (двухсекционный дом до 16 этажей на 125 квартир) и «Маяк» (одноподъездный 18-этажный дом из красного кирпича на 86 квартир), а также паркинга. Сдать эти объекты планируется до конца 2021 года.

В жилых домах предусмотрены различные варианты жилья – от небольших квартир-студий до двухуровневых апартаментов и пентхаусов с собственными террасами. Проектом предусмотрены вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся также детские площадки и место для отдыха жителей квартала с обустройством фонтана.

Варианты квартир

Согласно проектной декларации, в строящемся доме «Парус» для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выделено 122 квартиры без отделки. По условиям застройщика квартиры продаются только с машиноместами. Из вариантов:

62 однокомнатные квартиры площадью от 46,97 до 48,4 кв.м;

20 двухкомнатных квартир площадью от 77,15 до 77,26 кв.м;

40 трехкомнатных квартир площадью от 90,84 до 97,04 кв.м.

Цены и условия

Стоимость 1 квадратного метра нормативной площади квартир для очередников составляет 2090 руб. Цена «квадрата» для сверхнормативной площади выше: «однушки» продаются за 3490 руб., «двушки» за 2800 руб., «трешки» стоят 2650 руб. За машиноместо застройщик просит 24 613 руб.

Условия оплаты: первоначальный взнос составляет 10% стоимости объекта долевого строительства, оставшаяся сумма выплачивается согласно графику ежемесячными платежами до конца строительства.

Документы для заключения договоров строительства принимаются с 10 декабря в офисе застройщика (г. Минск, ул. С. Есенина,6, офис 213).

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