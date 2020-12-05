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Компания Yara обеспокоена ситуацией на Беларуськалии

05.12.2020 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Текущая ситуация на предприятии "Беларуськалий" не устраивает Yara, говорится в официальном заявлении генерального директора компании Свейна Торе Холзетера.

© Sputnik / Константин Чалабов
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По его словам, Yara является долгосрочным партнером "Беларуськалия" и всегда добивалась позитивных изменений путем тесного и регулярного диалога с белорусской стороной.

"В рамках диалога с нашими партнерами мы неоднократно ясно выражали свои ожидания, что права работников будут соблюдаться, и призывали к улучшению ситуации с персоналом "Беларуськалия" и взаимодействию между компанией и профсоюзами. Вызывают тревогу и недавние инциденты, связанные с безопасностью", - отметил гендиректор норвежской компании

При этом Свейн Торе Холзетер констатировал, что не увидел значительных улучшений положения работников белорусского калийного гиганта, хотя лично посещал Солигорск в сентябре, чтобы разъяснить позицию своей компании.

"Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, мирно выразивших свои демократические права", - обратил внимание он.

В заявлении также сообщается, что позиция компании Yara была доведена до всех заинтересованных сторон, включая посла Беларуси Дмитрия Мирончика. В этой связи в норвежской компании призвали улучшить положение сотрудников "Беларуськалия", избегать давления на них и улучшить условия безопасности труда.

"Текущая ситуация не устраивает Yara", - подчеркивается в заявлении Свейна Торе Холзетера.

Белорусская калийная компания работает с Yara по пятилетним контрактам. Согласно официальной информации, на протяжении 2011-2015 годов белорусская сторона поставляла норвежской компании более одного миллиона тонн калия в год.

 
Теги: Минск
 
 
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Норвежская компания является одним из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, в том числе, закупает белорусский калий в больших объемах.
 
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