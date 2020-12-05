Госзастройщик предложил квартиры в новостройке на ул. Карастояновой в Минске. Цена машиноместа в доме — выше $ 21 тыс.

О доме

Строительство многоэтажки ведется в квартале индивидуальной жилой застройки в границах улиц Карастояновой — Пригородной — 3-го Земледельческого переулка Пригородной и Гая. Работы на площадке начались еще весной, к январю 2022 года объект планиркется сдать. Заказчик строительства – УКС Центрального района Минска, генподрядчик – «Стройтрест № 35».

Жилой дом 10-этажный 3-секционный со встроенными помещениями административно-торгового назначения и одноуровневой подземной автостоянкой на 94 машиноместа. Здание запроектировано в монолитном железобетонном каркасе, квартиры будут сданы со свободными планировками. Всего в жилом доме будет 141 квартира: