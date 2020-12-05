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Госзастройщик предложил квартиры в новостройке на ул. Карастояновой в Минске. Цена машиноместа в доме — выше $ 21 тыс.
05.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Центрального района Минска предложил к строительству квартиры для очередников. Проектная декларация по объекту: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными объектами обслуживания в границах ул. Пригородной, Гая» опубликована в свежем номере газеты “Звязда”. Цена “квадрата” в новостройке на ул. Карастояновой стартует от 1 995,14 руб., стоимость машиноместа — 54 610 руб.
О доме
Строительство многоэтажки ведется в квартале индивидуальной жилой застройки в границах улиц Карастояновой — Пригородной — 3-го Земледельческого переулка Пригородной и Гая. Работы на площадке начались еще весной, к январю 2022 года объект планиркется сдать. Заказчик строительства – УКС Центрального района Минска, генподрядчик – «Стройтрест № 35».
Жилой дом 10-этажный 3-секционный со встроенными помещениями административно-торгового назначения и одноуровневой подземной автостоянкой на 94 машиноместа. Здание запроектировано в монолитном железобетонном каркасе, квартиры будут сданы со свободными планировками. Всего в жилом доме будет 141 квартира:
Цены и условия
Настоящей проектной декларацией предлагается строительство 124 квартир без отделки. Заключить договора строительства предлагается минским очередникам (в первую очередь, из категории многодетных семей). К долевому строительству доступно 124 квартиры без отделки:
Первоначальный взнос составляет 30% стоимости объекта долевого строительства, оставшаяся сумма оплачивается ежемесячно в соответствии с графиком платежей. Документы для заключения договоров будут приниматься с 11 декабря 2020 года по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 7.
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Госзастройщик предложил квартиры в новостройке на ул. Карастояновой в Минске. Цена машиноместа в доме — выше $ 21 тыс.
УКС Центрального района Минска предложил к строительству квартиры для очередников. Проектная декларация по объекту: «Многоквартирный жилой дом с подземной...
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