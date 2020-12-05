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Кто в Беларуси сможет повышать зарплату и при каких условиях
05.12.2020 18:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. В целях совершенствования оплаты и условий труда, а также порядка трудоустройства отдельных категорий граждан Совет министров принял соответствующее постановление, говорится в сообщении на Национальном правовом портале.
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"Организации независимо от формы собственности при наличии задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды не могут повышать тарифные ставки (тарифные оклады) работников до полного погашения этой задолженности", – написано в постановлении.
Правда, это не затронет организации, которым белорусские власти предоставили отсрочки для погашения задолженностей и по уплате пеней, но с условием, что они своевременно вносят текущие платежи в бюджет.
Интересно, что в октябре средняя начисленная зарплата в Беларуси
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