Кто в Беларуси сможет повышать зарплату и при каких условиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. В целях совершенствования оплаты и условий труда, а также порядка трудоустройства отдельных категорий граждан Совет министров принял соответствующее постановление, говорится в сообщении на Национальном правовом портале.

"Организации независимо от формы собственности при наличии задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды не могут повышать тарифные ставки (тарифные оклады) работников до полного погашения этой задолженности", – написано в постановлении.

Правда, это не затронет организации, которым белорусские власти предоставили отсрочки для погашения задолженностей и по уплате пеней, но с условием, что они своевременно вносят текущие платежи в бюджет.

Интересно, что в октябре средняя начисленная зарплата в Беларуси составила 1 285 рублей по данным Белстата. По актуальному курсу Нацбанка это было почти 503 доллара. Также власти озвучили планы поднять зарплату бюджетникам с 1 января 2021 года.

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