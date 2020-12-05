|
Депутат - о подготовке закона о недопустимости героизации нацизма (про него раньше говорил Лукашенко)
06.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чиновники планируют к весенней сессии парламента подготовить законодательные акты о недопустимости героизации нацизма. Об этом в эфире телеканала
— С учетом подходов о недопустимости нацизма будут принимать в дальнейшем и законодательные акты о недопустимости героизации нацизма. Сейчас идет процесс активной наработки и, возможно, к весенней сессии мы будем иметь комплексный документ, хотя он может появиться в парламенте и в ближайшее время, — сказала депутат Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.
Какие-либо другие детали законопроекта, работа над которым ведется, она не стала сообщать.
Уточним, что весенняя сессия парламента, как правило, стартует в первых числах апреля.
Ранее 24 ноября Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты посла Израиля,
— Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее итогов (итогов Второй мировой войны. — Прим. ред.) и героизации нацизма (кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси). Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества, — заявил Лукашенко послу Израиля.
Ранее, напомним, Лукашенко назвал бело-красно-белый флаг фашистской символикой и заявил, что не намерен терпеть ее в Минске.
— Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат - о подготовке закона о недопустимости героизации нацизма (про него раньше говорил Лукашенко)
Чиновники планируют к весенней сессии парламента подготовить законодательные акты о недопустимости героизации нацизма. Об этом заявила депутат Палаты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)