«Пусть чужаки уйдут оттуда». Экс-президент Украины про Донбасс и санкции в отношении РФ

Источник материала: Tut.by

Почему Украина не ведет переговоры на Донбассе и какова в этом роль Кремля, рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» .



Фото: телеканал «Прямой»

Кравчук также рассказал, почему Будапештский меморандум, гарантировавший Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, не спас ее от российской агрессии.

«Прежде всего суть меморандума абсолютно правильная. Сказано, что государства будут гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность и независимость, и будут защищать от возможного нападения. Но как? Этого как раз и нет. Каким способом, как национальное законодательство подписантов скоординировать с международными действиями, чтобы защитить Украину, этого нет. На этом сейчас как раз и есть спекуляции», — объяснил первый президент.

Кравчук напомнил, что «Россия официально отказалась от своей подписи, они заявили, что Будапештский меморандум выполнять не будут».

«Я не слышал, чтобы президент США, хоть один, хотя бы напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина. Мы должны повлиять на глобальные мировые процессы, чтобы они повернулись к Украине не только словами, но и действиями, и тот, кто его не выполняет, несет ответственность. Если Россию вывести из мировой расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие использовать слова. Вот это санкции к государству», — подчеркнул он.

Также Кравчук прокомментировал всеукраинский опрос избирателей, где украинцев, в частности, спросили, нужно ли использовать Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности?

«Верховная Рада несколько раз обращалась к мировому сообществу, обращались президенты, это говорилось на международных конференциях, на заседании ООН. Нельзя сказать, что Украина молчала. Но есть одно — Украина не объединялась вокруг этого важного вопроса. И вопрос, заданный президентом, когда он уже опирается на волю народа, это уже документ, что народ сегодня требует именно таких действий, а раз народ требует — то все политсилы должны выполнять волю народа», — отметил первый президент.

Кравчук также заявил, что Украина на Донбассе готова «общаться со своими» после того, как Россия выведет свои войска из ОРДЛО.

«Нас часто обвиняют, что мы не общаемся с ОРДЛО, что якобы в других странах общаются с сепаратистами. Я заявляю сегодня, что как только Россия выведет свои вооруженные силы, спецслужбы, наемников, пройдет демилитаризация, и на следующий день мы бы нашли возможность и необходимость встретиться и решать вопросы один на один, нам не нужен Минский процесс. Пусть чужаки уйдут оттуда, и мы будем общаться со своими. Сегодня люди в тех районах не являются хозяевами. Они выполняют волю Кремля. И общаться с ними просто нет смысла», — заявил он.

Комментируя возможность проведения выборов в ОРДЛО, первый президент отметил:

«Провести выборы в неконтролированных регионах Донбасса без создания условий просто невозможно: когда идет война, а Конституция Украины запрещает проводить выборы в это время, когда там присутствуют иностранные военные формирования, когда там наемники. Можно даже не стрелять. Но пока на территории, где должны проводить выборы, будут чужие войска, добровольцы — проводить нельзя. Никакой наблюдатель не поедет туда. На территории „ДНР“ и „ЛНР“ есть свои „министры“, но я задаю вопрос: почему они хотят провести еще одни выборы, они же уже проводили, хотя в Украине их не признали? Им нужно, чтобы они стали легитимными для мира. А надеяться, что они поменяют всю систему жизни, которую имеют, не нужно. Сначала условия, потом выборы, и шаг за шагом будем помогать восстанавливать разрушенное, вернем 1 млн 700 тыс. человек».

Напомним, сейчас активно обсуждается инициатива отключения Беларуси от международной системы расчетов SWIFT как мера воздействия на власти, ведущие массовые репрессии в отношении граждан, не согласных с результатами президентских выборов и многочисленными случаями насилия. В случае введения таких санкций в отношении белорусских банков, речь шла о том, что расчеты пойдут через российские банки.