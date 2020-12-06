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В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич
06.12.2020 13:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Они доставлены в УВД Ленинского района Гродно.
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