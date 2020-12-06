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В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич

06.12.2020 13:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Они доставлены в УВД Ленинского района Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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