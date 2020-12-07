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От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»
07.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ОАО «БелАТЭП» предложил к долевому строительству новые квартиры в жилом комплексе “Антоновский квартал”.
ЖК «Антоновский квартал» строят на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске, недалеко от Антоновского парка и станции метро «Пролетарская». Заказчик строительства — ОАО «БелАТЭП», генподрядчик — ОАО “МАПИД”.Комплекс состоит из 9 панельных домов, а строительство разбито на три очереди. Сдать первые три дома планируется в августе 2021 года: 19-этажный “столбик” серии 111-90, 16-этажку серии М-464-М и 10-этажный дом серии М-464-У. Напомним, еще весной в продажу поступила
Цены и условия
В газете “Звязда” от 5 декабря 2020 года вышли изменения в предыдущую проектную декларацию по дому №1.1. Застройщик предложил к строительству в 19-этажке еще 19 квартир (5 “однушек”, 4 “двушки” и 10 “трешек”):
Первоначальный взнос в размере от 30% стоимости объекта долевого строительства, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком платежей.
Кроме того, застройщик опубликовал проектную декларацию и по 10-этажному дому №1.3 (1-я очередь строительства). Новостройку также должны сдать в августе 2021 года. Всего в доме будет 49 квартир (28 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и 1 четырехкоматная). Сегодня к долевому строительству доступны 4 из них:
Застройщик уточняет, что цены квартир варьируются в зависимости от площади, этажа и условий оплаты.
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ОАО «БелАТЭП» предложил к долевому строительству новые квартиры в жилом комплексе “Антоновский квартал”. Купить квартиру в новостройке можно от $ 954 за...
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