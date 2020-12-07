ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»

07.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

ОАО «БелАТЭП» предложил к долевому строительству новые квартиры в жилом комплексе “Антоновский квартал”. Купить квартиру в новостройке можно от $ 954 за квадратный метр. Проектная декларация опубликована в газете “Звязда”.

От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»

ЖК «Антоновский квартал» строят на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске, недалеко от Антоновского парка и станции метро «Пролетарская». Заказчик строительства — ОАО «БелАТЭП», генподрядчик — ОАО “МАПИД”.Комплекс состоит из 9 панельных домов, а строительство разбито на три очереди. Сдать первые три дома планируется в августе 2021 года: 19-этажный “столбик” серии 111-90, 16-этажку серии М-464-М и 10-этажный дом серии М-464-У. Напомним, еще весной в продажу поступила 19-этажная "свечка" (жилой дом №1.1), а летом к долевому строительству были предложены квартиры и в 16-этажном доме №1.2. Уже сегодня квартиры доступны и в последнем 10-этажном доме (№1.3) первой очереди.


От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»
От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»

От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»

Цены и условия

В газете “Звязда” от 5 декабря 2020 года вышли изменения в предыдущую проектную декларацию по дому №1.1. Застройщик предложил к строительству в 19-этажке еще 19 квартир (5 “однушек”, 4 “двушки” и 10 “трешек”):

  • однокомнатные квартиры площадью от 44,89 до 45,14 кв.м по $1200 за “квадрат” ($1230 за кв.мв рассрочку);
  • двухкомнатные квартиры площадью от 63,92 до 64,17 кв.м по $1150 за “квадрат”($1180 за кв.мв рассрочку).
  • трехкомнатные квартиры площадью от 63,44 кв.м до 63,71 кв.м по $1180 за “квадрат”($1210 за кв.м в рассрочку).
  • трехкомнатные квартиры площадью от 77,35 кв.м до 77,6 кв.м по $1080 за “квадрат”($1110 за кв.м в рассрочку).

Первоначальный взнос в размере от 30% стоимости объекта долевого строительства, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком платежей.


От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»

От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»

От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»

Кроме того, застройщик опубликовал проектную декларацию и по 10-этажному дому №1.3 (1-я очередь строительства). Новостройку также должны сдать в августе 2021 года. Всего в доме будет 49 квартир (28 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и 1 четырехкоматная). Сегодня к долевому строительству доступны 4 из них:

  • 1 двухкомнатная квартира площадью 61,25 кв.м по цене $ 1026 за кв.м
  • 3 трехкомнатные квартиры площадью от 71,8 до 80,34 кв.м по цене от $ 954 до $ 972за “квадрат”.

Застройщик уточняет, что цены квартир варьируются в зависимости от площади, этажа и условий оплаты.


От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО «БелАТЭП» предложил к долевому строительству новые квартиры в жилом комплексе “Антоновский квартал”. Купить квартиру в новостройке можно от $ 954 за...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика