От $ 954 за “квадрат”. “БелАТЭП” начал продавать квартиры в 10-этажке ЖК «Антоновский квартал»

Цены и условия

В газете “Звязда” от 5 декабря 2020 года вышли изменения в предыдущую проектную декларацию по дому №1.1. Застройщик предложил к строительству в 19-этажке еще 19 квартир (5 “однушек”, 4 “двушки” и 10 “трешек”):

однокомнатные квартиры площадью от 44,89 до 45,14 кв.м по $ 1200 за “квадрат” ($ 1230 за кв.м в рассрочку);

двухкомнатные квартиры площадью от 63,92 до 64,17 кв.м по $ 1150 за “квадрат” ( $1180 за кв.м в рассрочку).

трехкомнатные квартиры площадью от 63,44 кв.м до 63,71 кв.м по $ 1180 за “квадрат” ( $1210 за кв.м в рассрочку).

трехкомнатные квартиры площадью от 77,35 кв.м до 77,6 кв.м по $ 1080 за “квадрат” ( $1110 за кв.м в рассрочку).

Первоначальный взнос в размере от 30% стоимости объекта долевого строительства, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком платежей.