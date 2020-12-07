За ноябрь золотовалютные резервы сократились на 109 млн долларов: платежи по долгам

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за ноябрь на 109,2 млн долларов (на 1,5%) после роста в октябре на 164,2 млн долларов (на 2,2%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.



Фото: Reuters

С начала года резервы снизились на 21,5%, или на 2 017,2 млн долларов.

В ноябре 2020 года правительство исполнило внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.