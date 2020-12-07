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Золотовалютные резервы Беларуси находятся у порогового значения

07.12.2020 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 декабря составили менее 7,4 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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За ноябрь текущего года золотовалютные резервы снизились на 109,2 миллиона долларов (на 1,5%) после роста в октябре на 164,2 миллиона долларов (на 2,2%).

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 миллиона долларов (в эквиваленте)", - уточнили в пресс-службе регулятора.

Белорусские власти за прошедший месяц направили на погашение внешних и внутренних долгов 388 миллионов долларов. Поддерживали уровень ЗВР в ноябре за счет покупки валюты на бирже, а также за счет поступлений в бюджет от внешнеэкономической деятельности.

Согласно положениям денежно-кредитной политики, принятой властями республики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов.

Таким образом, ЗВР Беларуси находятся на уровне пороговых значений, которые определены властями и при дальнейшем снижении уровня резервов можно будет говорить о неисполнении ключевого показателя для Нацбанка.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Международные резервы республики, согласно денежно-кредитной политике, по состоянию на 1 января будущего года должны составлять не менее 7,3 миллиарда долларов.
 
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