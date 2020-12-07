Белорусы в этом году покупали больше валюты, чем продавали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. С начала этого года белорусы купили более $9,2 млрд иностранной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка.

За ноябрь-декабрь иностранной валюты купили на $1,7389 млрд больше, чем продали. Согласно отчету, за 11 месяцев этого года физические лица купили $9,205 млрд. В то же время объем продаж составил $7,4662 млрд.

Юридические лица за этот же период покупали тоже больше, чем продавали – на $946,4 млн: объем покупок составил $20,9013 млрд, продаж — $19,955 млрд.

Нерезиденты Беларуси продавали больше валюты, чем покупали – на $546,2 млн: за январь-ноябрь купили валюты на $242,1 млн, продали – на $788,3 млн.

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