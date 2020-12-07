ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы в этом году покупали больше валюты, чем продавали

07.12.2020 10:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. С начала этого года белорусы купили более $9,2 млрд иностранной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Кто в Беларуси сможет повышать зарплату и при каких условиях

За ноябрь-декабрь иностранной валюты купили на $1,7389 млрд больше, чем продали. Согласно отчету, за 11 месяцев этого года физические лица купили $9,205 млрд. В то же время объем продаж составил $7,4662 млрд.

Юридические лица за этот же период покупали тоже больше, чем продавали – на $946,4 млн: объем покупок составил $20,9013 млрд, продаж — $19,955 млрд.

Нерезиденты Беларуси продавали больше валюты, чем покупали – на $546,2 млн: за январь-ноябрь купили валюты на $242,1 млн, продали – на $788,3 млн.

Читайте также: 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе-ноябре, по данным Нацбанка, белорусы купили на 1,7 миллиарда долларов больше, чем сдали в обменники.
 
Новости дня
Новости экономики
 
PandaDoc попала в топ-500 самых динамично развивающихся технологических компаний Северной Америки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика