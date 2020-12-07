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Участников стачки увольняют с "Нафтана" по статье
07.12.2020 10:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек- Sputnik. Законодательство Республики Беларусь четко регламентирует, что такое забастовка и порядок ее организации, заявил корпоративному изданию замгендиректора предприятия Сергей Евтушик.
© Sputnik / Павел Вур
Ранее на заседании комиссии по коллективному договору ОАО "Нафтан" было принято решение о временном
"У нас есть несколько работников, которые сняли видео, разместили его в Telegram каналах, отправили нанимателю обращение и считают, что они присоединились к стачке. Реально же, если работник не ходит на работу, то юридически совершает прогулы", - уверен замгендиректора ОАО "Нафтан".
Сергей Евтушик отметил, что в подобных случаях наниматель обязан применить дисциплинарные меры взыскания. "В данном случае — это увольнение по статье за прогулы. Несколько работников за это уже уволены".
По данным отдела кадров ОАО "Нафтан" на 4 декабря уволено: 5 работников за прогулы, 1 за неисполнение трудовых обязанностей.
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Гигант нефтехимии ранее приостановил действие нескольких положений коллективного договора, которые касались трудовой дисциплины и прогулов.
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