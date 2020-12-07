Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек- Sputnik. Законодательство Республики Беларусь четко регламентирует, что такое забастовка и порядок ее организации, заявил корпоративному изданию замгендиректора предприятия Сергей Евтушик.

Ранее на заседании комиссии по коллективному договору ОАО "Нафтан" было принято решение о временном приостановлении действия отдельных норм, изложенных в абзацах 5 и 6 пункта 5.12 коллективного договора. Другими словами, администрации предприятия стало проще увольнять сотрудников, которые имеют дисциплинарные взыскания или прогулы.

"У нас есть несколько работников, которые сняли видео, разместили его в Telegram каналах, отправили нанимателю обращение и считают, что они присоединились к стачке. Реально же, если работник не ходит на работу, то юридически совершает прогулы", - уверен замгендиректора ОАО "Нафтан".

Сергей Евтушик отметил, что в подобных случаях наниматель обязан применить дисциплинарные меры взыскания. "В данном случае — это увольнение по статье за прогулы. Несколько работников за это уже уволены".

По данным отдела кадров ОАО "Нафтан" на 4 декабря уволено: 5 работников за прогулы, 1 за неисполнение трудовых обязанностей.

Читайте также: