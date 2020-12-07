ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участников стачки увольняют с "Нафтана" по статье

07.12.2020 10:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек- Sputnik. Законодательство Республики Беларусь четко регламентирует, что такое забастовка и порядок ее организации, заявил корпоративному изданию замгендиректора предприятия Сергей Евтушик.

© Sputnik / Павел Вур
"Нафтан" направил своих специалистов на "Гродно Азот"

Ранее на заседании комиссии по коллективному договору ОАО "Нафтан" было принято решение о временном приостановлении действия отдельных норм, изложенных в абзацах 5 и 6 пункта 5.12 коллективного договора. Другими словами, администрации предприятия стало проще увольнять сотрудников, которые имеют дисциплинарные взыскания или прогулы.

"У нас есть несколько работников, которые сняли видео, разместили его в Telegram каналах, отправили нанимателю обращение и считают, что они присоединились к стачке. Реально же, если работник не ходит на работу, то юридически совершает прогулы", - уверен замгендиректора ОАО "Нафтан".

Сергей Евтушик отметил, что в подобных случаях наниматель обязан применить дисциплинарные меры взыскания. "В данном случае — это увольнение по статье за прогулы. Несколько работников за это уже уволены".

По данным отдела кадров ОАО "Нафтан" на 4 декабря уволено: 5 работников за прогулы, 1 за неисполнение трудовых обязанностей.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гигант нефтехимии ранее приостановил действие нескольких положений коллективного договора, которые касались трудовой дисциплины и прогулов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
За ноябрь золотовалютные резервы сократились на 109 млн долларов: платежи по долгам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика