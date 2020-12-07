Одноклассники запустили сервис приема донатов для групп

Администраторы групп в Одноклассниках смогут зарабатывать на своем контенте с помощью нового сервиса пожертвований «Донаты», разработанного совместно с сервисом монетизации авторского контента Boosty.to.

Все пользователи ОК могут поддержать группу и перевести администраторам любую сумму – начиная от 1 рубля. Новый сервис позволит авторам больше зарабатывать на своем контенте, общественным организациям – запускать благотворительные сборы, а всем пользователям – поощрять любимые группы и помогать им развиваться.

Сервис будет полезен всем, кто ведет группы в Одноклассниках и хочет привлечь дополнительные средства на развитие или увеличения качества контента, а также с целью увеличения нерекламной монетизации. Например, СМИ смогут собирать пожертвования от своих читателей, а блогеры и группы – получать средства от подписчиков на создание нового контента.

На первом этапе подключить сбор пожертвований можно в группах не менее чем с 50 тысячами участников, в дальнейшем сервис станет доступен группам и с меньшим количеством подписчиков. Для этого администраторам нужно выбрать пункт меню «Донаты» в настройках группы и указать сумму и цель для сбора. Возможность поддержать группу будет отображаться у всех подписчиков в десктопной и мобильной версии соцсети.

Подписчикам для перевода денег нужно нажать кнопку «Поддержите группу», которая расположена над лентой с новостями группы. К пожертвованию можно также прикрепить свою эмоцию, чтобы выразить поддержку, радость и другие чувства.

Переводить деньги можно как в открытую, так и приватно, скрыв свое имя от других пользователей. Список тех, кто перечислил пожертвование, будет отображаться над лентой новостей группы – при желании администратор может скрыть эту информацию в настройках группы. Платежи будут сниматься с банковской карты, которая привязана к аккаунту пользователя в соцсети, и поступать на счет группы в течение 24 часов после перевода.

На запуске комиссия сервиса составит 5%. Собранные средства будут автоматически раз в сутки зачисляться на банковскую карту, указанную при настройке «Донатов». Комиссия за вывод средств взимается отдельно.

Взаимная интеграция сервисов ОК и Boosty.to дает возможность администраторам групп монетизировать свое творчество на удобной и привычной для них площадке.

Ранее Одноклассники запустили инструменты поддержки авторов, создающих прямые трансляции в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении OK Live. Во время эфира зрители могут поощрять автора трансляции платными подарками: полученные средства в виртуальной валюте ОКах пользователи могут вывести на банковскую карту или использовать для оплаты платных сервисов соцсети или бонусов в играх.

Про Boosty.to

Boosty.to — сервис монетизации авторского контента от команды DonationAlerts. Он предоставляет возможность для заработка широкому кругу творческих авторов: писателям, иллюстраторам, музыкантам и другим креативным людям. Сервис работает на основании подписной модели: автор определяет уровни ежемесячной платной подписки и их наполнение, а поклонники получают доступ к эксклюзивному контенту блога автора на Boosty.to. Также на Boosty.to возможна продажа отдельных постов и краудфандинг - сбор средств на какую-либо цель.