Лукашенко рассказал «о самой демократичной схеме функционирования государства»

Источник материала: Tut.by

Правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет. Александр Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й описал самую демократичную схему функционирования государства.



Фото: president.gov.by

— Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены пять лет назад Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема, — передает слова Лукашенко его пресс-служба.

На совещании он заявил, что сохранение достигнутого уровня развития и обеспечение положительной динамики входит в число важнейших задач на 2021 год.

— Учитывая палитру событий, в которую мы погружены как извне, так и изнутри, строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво. С другой стороны, снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически. По всем направлениям нужна положительная динамика. При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей.

На совещании во Дворце независимости присутствуют около 30 участников: высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, губернаторы. Пакет прогнозных документов на рассмотрение внесли правительство и Нацбанк.

— Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент примут решение, что эти документы, которые будут формализованы в законах и указах президента, предпочтительны для развития нашей страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему, — сказал Александр Лукашенко и предупредил о сроках выполнения принятых решений.

— Мы очень бойко, очень быстро осуществляем разного рода прогнозы, принимаем решения. По установившейся практике последние годы это не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах президента. Отсечки в полгода, девять месяцев — по итогам года кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом договоримся раз и навсегда.