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ЕС или Россия: кто и как завоюет любовь белорусского протеста
07.12.2020 12:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исследование протестной аудитории показывает, что санкции вдохновляют и мобилизуют белорусов, внешняя силовая угроза не пугает, а в окончание протестов верит меньше 3%. Давайте разбираться, что это значит.
Белорусский протест длится уже более 100 дней. С переходом политического кризиса в фазу затяжного противостояния гражданского общества с властями возрастает роль «внешних игроков». Все больше ажиотажа вызывают новости про новые санкционные пакеты, возможность отключения страны от SWIFT, роль России в поддержке Лукашенко.
Центр новых идей совместно с инициативой Народный опрос провели исследование протестной аудитории, чтобы понять, как действия Европейского союза и России могут повлиять на ход противостояния, какие сценарии кажутся белорусам наиболее вероятными и «сдуется» ли вообще протест.
Как санкции со стороны ЕС могут повлиять на протест?
Практически сразу после проведения президентских выборов, неприкрытых фальсификаций, а также брутальных разгонов мирных акций начались разговоры про введение санкций ЕС в отношении Беларуси. Хотя распространено мнение, что санкции не приводят к смене режима, мы видим, что объявления о санкциях заметно активизируют протестные настроения.
В частности, 59% опрашиваемых уверены, что протест усилится при введении со стороны ЕС санкций в отношении белорусских властей и крупнейших предприятий, подконтрольных государству. При текущем же развитии событий усиления протеста ожидает только 24% протестующих. Санкции также могут повлиять и на личное участие белорусов в протестах. При введении санкций в отношении чиновников и госпредприятий 48% опрошенных ответило, что они определенно готовы участвовать в новых акциях протеста (в базовом сценарии таких 36%).
Такую реакцию можно понять: санкции в этом случае - сигнал поддержки от международного сообщества, одобрения целей и методов протеста, они усиливают солидарность. При этом важно учитывать, что новости о новых санкциях не расширяют протестную базу, а мобилизуют активный электорат.
Повышает активность именно угроза санкций, информационный фон. Введение политических и экономических санкций значительно не увеличивает веру в то, что Александр Лукашенко скорее уйдет (40% в сценарии с санкциями ЕС и 33% в базовом варианте). Кроме того, этот сценарий является самым вероятным, в него верят 86% опрошенных, а в целом 88% протестующих считают, что ЕС действует достаточно активно в отношении Беларуси.
Россия может все решить?
Абсолютное большинство протестующих уверено, что Россия при желании может все изменить: 77% считают, что РФ может оказывать сильное влияние на ситуацию в Беларуси, еще 16% считают, что у РФ есть абсолютный контроль над ней.
При этом опрошенные ожидают сильный всплеск протестных действий при любых действиях восточного соседа: если Россия окажет силовую поддержку Лукашенко, то про значительное усиление протеста говорят 53% протестующих. Если же Россия решит осудить насилие и поддержит протест, то значительное усиление мобилизации ожидает 45% опрошенных (сегодня же только 10% ожидает усиления протестной активности).
Но, по мнению опрошенных, именно дополнительная экономическая поддержка со стороны России кажется наиболее важной для сохранения Александра Лукашенко у власти. Если Россия выделит ещё несколько миллиардов долларов белорусским властям, то 67% опрошенных считает, что Лукашенко удержит власть, хотя, как они думают, это не приведет к окончанию протестов. При силовой поддержке и выделении нескольких подразделений полиции и ОМОНа для разгона протестов, в то, что власть останется, верит только 44%.
Однако протестующим кажется, что Россия не будет еще раз спасать Лукашенко: сценарий силовой поддержки считают маловероятным 79% опрошенных, 66% не верит в дополнительную экономическую поддержку режиму.
При этом 33% считают вероятным, что РФ осудит насилие и поддержит протест. В таком сценарии существует наибольшая вероятность, что Лукашенко уйдет в ближайшее время (58% против 33% в базовом сценарии).
Что на кону?
Как бы ни развивались события, протест выглядит сплоченным, а его участники настроены на долгое противостояние режиму. Во всех сценариях меньше 3% верит в то, что протесты закончатся и Лукашенко останется у власти. Абсолютное большинство протестующих готово продолжать участвовать в новых акциях: 75% выбрали ответы «определенно готов» и «скорее готов».
Как показывают другие исследования, протестный электорат представляет порядка 38% всех белорусов. Это наиболее активная и творческая часть общества, при этом крайне разнообразная. Протест объединяет рабочих, спортсменов, культурных работников, врачей, частный бизнес, студентов с преподавателями. В случае победы эти местные лидеры будут формировать будущую повестку страны.
По этой причине взаимоотношения внешних игроков с протестом крайне важны. Сегодня протест задает динамику движения общества, завтра он будет задавать динамику и внешнеполитического развития. И если ЕС в рамках своих возможностей действует активно и последовательно, то от России опрошенные ожидают большей динамики. По сути сформировался чемпионский приз: кто первым поможет протесту, тот и получит ключ к будущей любви белорусов.
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Исследование протестной аудитории показывает, что санкции вдохновляют и мобилизуют белорусов, внешняя силовая угроза не пугает, а в окончание протестов верит...
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