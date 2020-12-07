ЕС или Россия: кто и как завоюет любовь белорусского протеста

Источник материала: Tut.by

Исследование протестной аудитории показывает, что санкции вдохновляют и мобилизуют белорусов, внешняя силовая угроза не пугает, а в окончание протестов верит меньше 3%. Давайте разбираться, что это значит.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белорусский протест длится уже более 100 дней. С переходом политического кризиса в фазу затяжного противостояния гражданского общества с властями возрастает роль «внешних игроков». Все больше ажиотажа вызывают новости про новые санкционные пакеты, возможность отключения страны от SWIFT, роль России в поддержке Лукашенко.

Центр новых идей совместно с инициативой Народный опрос провели исследование протестной аудитории, чтобы понять, как действия Европейского союза и России могут повлиять на ход противостояния, какие сценарии кажутся белорусам наиболее вероятными и «сдуется» ли вообще протест.

Методика исследования Опрос проводился с 26 по 28 ноября среди аудитории инициативы Народный опрос. Это активная, протестная часть населения, преимущественно мужчины (53%) до 50 лет (31−40 лет — 43%, 18−30 лет — 24%, 41−50 — 22%), люди с высшим образованием (81%), жители Минска (66%). Респонденты активно следят за новостями о протестах (93%), хотя бы раз принимали участие в акциях протеста (97%) и положительно относятся к ним (99,7%). Респондентам случайным образом высылался один из 9 сценариев, описывающий возможные действия внешних игроков (один сценарий был базовый, не включающий действия внешних игроков). После очистки, для анализа использовалось 9160 анкет, приблизительно равным способом разделенных между сценариями. Предварительный статистический анализ показал, что в большинстве случаев различия в ответах респондентов не являются случайностью, связанной с попаданием в ту или иную подвыборку, а отражают реальное воздействие сценариев на опрошенных.

Как санкции со стороны ЕС могут повлиять на протест?

Практически сразу после проведения президентских выборов, неприкрытых фальсификаций, а также брутальных разгонов мирных акций начались разговоры про введение санкций ЕС в отношении Беларуси. Хотя распространено мнение, что санкции не приводят к смене режима, мы видим, что объявления о санкциях заметно активизируют протестные настроения.

В частности, 59% опрашиваемых уверены, что протест усилится при введении со стороны ЕС санкций в отношении белорусских властей и крупнейших предприятий, подконтрольных государству. При текущем же развитии событий усиления протеста ожидает только 24% протестующих. Санкции также могут повлиять и на личное участие белорусов в протестах. При введении санкций в отношении чиновников и госпредприятий 48% опрошенных ответило, что они определенно готовы участвовать в новых акциях протеста (в базовом сценарии таких 36%).

Такую реакцию можно понять: санкции в этом случае - сигнал поддержки от международного сообщества, одобрения целей и методов протеста, они усиливают солидарность. При этом важно учитывать, что новости о новых санкциях не расширяют протестную базу, а мобилизуют активный электорат.

Повышает активность именно угроза санкций, информационный фон. Введение политических и экономических санкций значительно не увеличивает веру в то, что Александр Лукашенко скорее уйдет (40% в сценарии с санкциями ЕС и 33% в базовом варианте). Кроме того, этот сценарий является самым вероятным, в него верят 86% опрошенных, а в целом 88% протестующих считают, что ЕС действует достаточно активно в отношении Беларуси.

Россия может все решить?

Абсолютное большинство протестующих уверено, что Россия при желании может все изменить: 77% считают, что РФ может оказывать сильное влияние на ситуацию в Беларуси, еще 16% считают, что у РФ есть абсолютный контроль над ней.

При этом опрошенные ожидают сильный всплеск протестных действий при любых действиях восточного соседа: если Россия окажет силовую поддержку Лукашенко, то про значительное усиление протеста говорят 53% протестующих. Если же Россия решит осудить насилие и поддержит протест, то значительное усиление мобилизации ожидает 45% опрошенных (сегодня же только 10% ожидает усиления протестной активности).



Но, по мнению опрошенных, именно дополнительная экономическая поддержка со стороны России кажется наиболее важной для сохранения Александра Лукашенко у власти. Если Россия выделит ещё несколько миллиардов долларов белорусским властям, то 67% опрошенных считает, что Лукашенко удержит власть, хотя, как они думают, это не приведет к окончанию протестов. При силовой поддержке и выделении нескольких подразделений полиции и ОМОНа для разгона протестов, в то, что власть останется, верит только 44%.

Однако протестующим кажется, что Россия не будет еще раз спасать Лукашенко: сценарий силовой поддержки считают маловероятным 79% опрошенных, 66% не верит в дополнительную экономическую поддержку режиму.

При этом 33% считают вероятным, что РФ осудит насилие и поддержит протест. В таком сценарии существует наибольшая вероятность, что Лукашенко уйдет в ближайшее время (58% против 33% в базовом сценарии).



Что на кону?

Как бы ни развивались события, протест выглядит сплоченным, а его участники настроены на долгое противостояние режиму. Во всех сценариях меньше 3% верит в то, что протесты закончатся и Лукашенко останется у власти. Абсолютное большинство протестующих готово продолжать участвовать в новых акциях: 75% выбрали ответы «определенно готов» и «скорее готов».

Как показывают другие исследования, протестный электорат представляет порядка 38% всех белорусов. Это наиболее активная и творческая часть общества, при этом крайне разнообразная. Протест объединяет рабочих, спортсменов, культурных работников, врачей, частный бизнес, студентов с преподавателями. В случае победы эти местные лидеры будут формировать будущую повестку страны.

По этой причине взаимоотношения внешних игроков с протестом крайне важны. Сегодня протест задает динамику движения общества, завтра он будет задавать динамику и внешнеполитического развития. И если ЕС в рамках своих возможностей действует активно и последовательно, то от России опрошенные ожидают большей динамики. По сути сформировался чемпионский приз: кто первым поможет протесту, тот и получит ключ к будущей любви белорусов.