|
БПС-Сбербанк подал на банкротство крупнейшего производителя индюшатины
07.12.2020 12:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
БПС-Сбербанк обратился в суд с заявлением о признании компании «Арвибелагро» экономически несостоятельной (банкротом). Информация об этом
Экономический суд Гродненской области возбудил производство по делу и установил в отношении «Арвибелагро» защитный период до 23 декабря 2020 года.
Согласно материалам дела, совокупный размер кредиторской задолженности «Арвибелагро» перед БПС-Сбербанком составляет 33,9 млн евро, в том числе 28,9 млн евро, «взысканных с должника на основании совершенных нотариусом исполнительных надписей».
В начале 2017 года группа компаний Arvi литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млн евро, большую часть средств выделил БПС-Сбербанк.
Завод в Лидском районе так и не заработал на полную мощность. По итогам первого квартала 2020 года «Арвибелагро» оказалась в черном списке неплательщиков налогов в Гродненской области.
22 сентября администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест»
На эти события наложились
24 июля 2020 года Видмантаса Кучинскаса
14 ноября Видмантаса Кучинскаса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно материалам дела, совокупный размер кредиторской задолженности «Арвибелагро» перед БПС-Сбербанком составляет 33,9 млн евро.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)