БПС-Сбербанк подал на банкротство крупнейшего производителя индюшатины

Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк обратился в суд с заявлением о признании компании «Арвибелагро» экономически несостоятельной (банкротом). Информация об этом размещена в Едином госреестре сведений о банкротстве.



Фото: lidanews.by

Экономический суд Гродненской области возбудил производство по делу и установил в отношении «Арвибелагро» защитный период до 23 декабря 2020 года.

Согласно материалам дела, совокупный размер кредиторской задолженности «Арвибелагро» перед БПС-Сбербанком составляет 33,9 млн евро, в том числе 28,9 млн евро, «взысканных с должника на основании совершенных нотариусом исполнительных надписей».

В начале 2017 года группа компаний Arvi литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млн евро, большую часть средств выделил БПС-Сбербанк.

Завод в Лидском районе так и не заработал на полную мощность. По итогам первого квартала 2020 года «Арвибелагро» оказалась в черном списке неплательщиков налогов в Гродненской области.

22 сентября администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» лишила статуса резидента компанию «Арвибелагро». Решение принято на основании представления прокуратуры о том, что уже длительное время компания с иностранным капиталом «практически не осуществляла производственную и внешнеторговую деятельность». С сентября 2019 года «Арвибелагро» систематически нарушала порядок выплаты зарплаты сотрудникам, допускала задолженность по уплате налоговых платежей, обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.

На эти события наложились проблемы у литовского бизнесмена в других регионах присутствия.

24 июля 2020 года Видмантаса Кучинскаса задержали в Словении по просьбе России, где в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Альфа-Банк хочет взыскать с литовского бизнесмена 20 млн евро, которые Кучинскас взял для развития в Калининградской области дочернего предприятия по производству удобрений. В августе Генпрокуратура Литвы обратилась к Словении с просьбой о выдаче предпринимателя, в отношении которого «ведется досудебное расследование».

14 ноября Видмантаса Кучинскаса выдали Литве, которая отпустила его под залог в размере 20 тысяч евро. В Альфа-Банке сожалеют о том, что Словения не в полной мере оценила просьбу о выдаче беглого предпринимателя РФ. Вместе с тем там выразили надежду, что Литва «должным образом расследует незаконные деяния Кучинскаса».