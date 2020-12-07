|
ЕАЭС разработает техрегламент для вейпов
07.12.2020 12:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек - Sputnik. Все страны ЕАЭС поддержали решение о принятии единых требований к никотиносодержащей продукции, сказала в ходе брифинга в
По ее словам, разработка технических регламентов в рамках ЕАЭС веется на плановой основе. В этой связи постоянно отслеживаются тенденции, чтобы регламентировать деятельность промышленности союза в актуальных условиях.
"В план разработки технических регламентов включен новый документ, который касается никотиносодержащей продукции. Разработчиком планируется определить Армению. В феврале 2020 года совет ЕЭК своим решением дополнил единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках союза, пунктом никотиносодержащая продукция, наполнители для систем доставки никотина, в том числе безникотиновые", - рассказала помощник председателя ЕЭК.
Ия Малкина отметила, что в настоящее время требования к такой продукции в ЕАЭС отсутствуют, в том числе на национальном уровне. При этом такая продукция отличается от традиционной табачной тем, что она потребляется путем вдыхания аэрозоля или пара, которые образуются не в результате горения или тления, а в результате нагревания жидкости.
При этом представитель ЕЭК обратила внимание, что при потреблении такой продукции в организм человека попадают такие токсичные элементы, как формальдегид. Поэтому все страны поддержали целесообразность введения единых обязательных требований к никотиносодержащей продукции. После чего добавила, что процесс принятия и согласования регламента традиционно занимает около двух лет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобная продукция отличается от традиционной табачной тем, что она потребляется путем вдыхания аэрозоля или пара, которые образуются в результате нагревания...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)