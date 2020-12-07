ЕАЭС разработает техрегламент для вейпов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Все страны ЕАЭС поддержали решение о принятии единых требований к никотиносодержащей продукции, сказала в ходе брифинга в МПЦ Sputnik помощник председателя ЕЭК Ия Малкина.

По ее словам, разработка технических регламентов в рамках ЕАЭС веется на плановой основе. В этой связи постоянно отслеживаются тенденции, чтобы регламентировать деятельность промышленности союза в актуальных условиях.

"В план разработки технических регламентов включен новый документ, который касается никотиносодержащей продукции. Разработчиком планируется определить Армению. В феврале 2020 года совет ЕЭК своим решением дополнил единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках союза, пунктом никотиносодержащая продукция, наполнители для систем доставки никотина, в том числе безникотиновые", - рассказала помощник председателя ЕЭК.

Ия Малкина отметила, что в настоящее время требования к такой продукции в ЕАЭС отсутствуют, в том числе на национальном уровне. При этом такая продукция отличается от традиционной табачной тем, что она потребляется путем вдыхания аэрозоля или пара, которые образуются не в результате горения или тления, а в результате нагревания жидкости.

При этом представитель ЕЭК обратила внимание, что при потреблении такой продукции в организм человека попадают такие токсичные элементы, как формальдегид. Поэтому все страны поддержали целесообразность введения единых обязательных требований к никотиносодержащей продукции. После чего добавила, что процесс принятия и согласования регламента традиционно занимает около двух лет.

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