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ЗВР Беларуси продолжают сокращаться

07.12.2020 13:59 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Золотовалютные резервы Беларуси, показавшие рост в октябре, в ноябре снова сократились. По данным Национального банка, показатель установился на уровне 7,4 млрд долларов, что лишь на сто миллионов больше, чем предполагает низший порог, заложенный в Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год. 

По информации НББ, ЗВР Беларуси на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 млн долларов, за ноябрь 2020 года они снизились на 109,2 млн долларов  или на 1,5%. В октябре, напомним, ЗВР выросли на 164,2 млн долларов.

«В ноябре 2020 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн долларов США. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступление иностранной валюты в бюджет», - традиционно рапортует НББ.

Отметим, что золотовалютные резервы страны в сентябре сократились и упали до уровня, который, согласно основным направлены денежно-кредитной политики, является пороговым, после рекордного снижения в августе на 1 399,6 млн долларов, что составило 15,8%.

Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси, показавшие рост в октябре, в ноябре снова сократились.
 
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