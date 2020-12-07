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ЗВР Беларуси продолжают сокращаться
07.12.2020 13:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Золотовалютные резервы Беларуси, показавшие рост в октябре, в ноябре снова сократились. По данным Национального банка, показатель установился на уровне 7,4 млрд долларов, что лишь на сто миллионов больше, чем предполагает низший порог, заложенный в Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год.
По информации НББ, ЗВР Беларуси на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 млн долларов, за ноябрь 2020 года они снизились на 109,2 млн долларов или на 1,5%. В октябре, напомним, ЗВР
«В ноябре 2020 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн долларов США. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступление иностранной валюты в бюджет», - традиционно рапортует НББ.
Отметим, что золотовалютные резервы страны в сентябре
Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года
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Золотовалютные резервы Беларуси, показавшие рост в октябре, в ноябре снова сократились.
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