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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 ноября - 7 декабря 2020 года
07.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Существенных изменений в уровне цен в Минске не произошло:
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.5% и составляет на данный момент 1301 $/м2. Текущий разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 29 $/м2.
Динамика объёма предложения сменила направление: количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 4.4%. Наиболее ощутимым был отток в сегменте 1-комнатных квартир, которых за 7 дней стало меньше сразу на 8%. На 4% сократилось предложение «трёшек», число 2- и 4-комнатных уменьшилось на 2%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (без изменений), Солигорск — 833 $/м2 (-0.5%), Молодечно — 747 $/м2 (+0.5%), Жодино — 739 $/м2 (+1.2%), Слуцк — 576 $/м2 (-0.6%).
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За неделю, с 30 ноября по 7 декабря 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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