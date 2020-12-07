Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 ноября - 7 декабря 2020 года

Источник материала: realt.by

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.5% и составляет на данный момент 1301 $/м 2 . Текущий разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 29 $/м 2 .

Существенных изменений в уровне цен в Минске не произошло: индекс цен вторичного рынка жилья составил 1330 $/м 2 (+0.1% за 7 дней).

Впервые за 16 недель цены на квартиры в Минске не снижаются.

Динамика объёма предложения сменила направление: количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 4.4%. Наиболее ощутимым был отток в сегменте 1-комнатных квартир, которых за 7 дней стало меньше сразу на 8%. На 4% сократилось предложение «трёшек», число 2- и 4-комнатных уменьшилось на 2%.

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В большинстве сегментов серьезных изменений в среднем уровне цен не наблюдалось. Исключением стали 1-комнатные квартиры, у которых средняя цена квадратного метра за последнюю неделю увеличилась на 0.4%.

В разрезе районов города динамика цен на квартиры чаще была отрицательной. Наиболее заметным было снижение в Партизанском, Первомайском и Советском районах – минус 0.6% в каждом. В Октябрьском районе, напротив, за последние 7 дней средние цены на "вторичку" подросли на 0.5%.

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 818 $/м2 (+0.1%), Витебск — 619 $/м2 (-0.3%), Гомель — 625 $/м2 (+0.2%), Гродно — 722 $/м2 (+0.3%), Могилев — 654 $/м2 (-0.6%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (без изменений), Солигорск — 833 $/м2 (-0.5%), Молодечно — 747 $/м2 (+0.5%), Жодино — 739 $/м2 (+1.2%), Слуцк — 576 $/м2 (-0.6%).