МИД Украины выступил против экономических санкций в отношении Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек- Sputnik. Торговля между Украиной и Беларусью очень важна для обеих стран, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее глава МИД Украины уже выступал с заявлениями, что выступает категорически против того, чтобы "душить" Беларусь, бизнес в республике и производство.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - уточнил для бизнес-издания украинский министр в интервью РБК-Украина .

По словам Дмитрия Кулебы, торговля между двумя странами очень важна, поэтому Киеву нужно придерживаться такой логики.

В настоящее время в отношении официального Минска введены два пакета санкций со стороны Европейского Союза, который представляют собою списки чиновников и силовиков, попавших под индивидуальные ограничения.

Теперь в Брюсселе заявили о том, что ведется работа над третьим пакетом рестрикций, которые теперь затронут и организации и будут носить экономический характер.

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