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МИД Украины выступил против экономических санкций в отношении Беларуси
07.12.2020 14:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек- Sputnik. Торговля между Украиной и Беларусью очень важна для обеих стран, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Ранее глава МИД Украины уже выступал с заявлениями, что выступает категорически против того, чтобы "душить" Беларусь, бизнес в республике и производство.
"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - уточнил для бизнес-издания украинский министр в интервью
По словам Дмитрия Кулебы, торговля между двумя странами очень важна, поэтому Киеву нужно придерживаться такой логики.
В настоящее время в отношении официального Минска введены два пакета
Теперь в Брюсселе заявили о том, что ведется
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