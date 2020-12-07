ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Украины выступил против экономических санкций в отношении Беларуси

07.12.2020 14:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек- Sputnik. Торговля между Украиной и Беларусью очень важна для обеих стран, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Глава МИД Украины ответил на рассказ Лукашенко о перехваченном разговоре

Ранее глава МИД Украины уже выступал с заявлениями, что выступает категорически против того, чтобы "душить" Беларусь, бизнес в республике и производство.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - уточнил для бизнес-издания украинский министр в интервью РБК-Украина.

По словам Дмитрия Кулебы, торговля между двумя странами очень важна, поэтому Киеву нужно придерживаться такой логики.

В настоящее время в отношении официального Минска введены два пакета санкций со стороны Европейского Союза, который представляют собою списки чиновников и силовиков, попавших под индивидуальные ограничения.

Теперь в Брюсселе заявили о том, что ведется работа над третьим пакетом рестрикций, которые теперь затронут и организации и будут носить экономический характер.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский Союз ранее ввел против белорусских властей персональные санкции за силовые разгоны акций протестов, недовольных результатами выборов президента...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь закупила 160 тысяч тонн нефти сорта Azeri Light
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика