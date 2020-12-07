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Беларусь закупила 160 тысяч тонн нефти сорта Azeri Light

07.12.2020 14:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Нефть сорта Azeri Light была закуплена в рамках спотовой сделки, сообщил Sputnik пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее пресс-секретарь российской компании "Транснефть" Игорь Демин рассказал, что на сутки была приостановлена транспортировка нефти по участку трубопровода "Дружба" Михалки – Броды в направлении Венгрии и Словакии.

По данным официального представителя компании, временная остановка транзита была связана с плановой прокачкой сырья на Мозырский НПЗ из украинского порта в Одессе.

"В данном случае идет речь о спотовых поставках легкой нефти Azeri Light: ноябрь и декабрь – по 80 тысяч тонн", – сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим".

Таким образом он прокомментировал временную остановку транзита нефти из России по магистральному трубопроводу в сторону Венгрии и Словакии.
Александр Тищенко обратил внимание, что "использование легкой нефти – эффективный способ увеличения выхода светлых нефтепродуктов".

 
Теги: Минск
 
 
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Азербайджанское черное золото поступит на Мозырский НПЗ по трубопроводу "Дружба" из украинского порта в Одессе.
 
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