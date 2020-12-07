Беларусь закупила 160 тысяч тонн нефти сорта Azeri Light

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Нефть сорта Azeri Light была закуплена в рамках спотовой сделки, сообщил Sputnik пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Ранее пресс-секретарь российской компании "Транснефть" Игорь Демин рассказал, что на сутки была приостановлена транспортировка нефти по участку трубопровода "Дружба" Михалки – Броды в направлении Венгрии и Словакии.

По данным официального представителя компании, временная остановка транзита была связана с плановой прокачкой сырья на Мозырский НПЗ из украинского порта в Одессе.

"В данном случае идет речь о спотовых поставках легкой нефти Azeri Light: ноябрь и декабрь – по 80 тысяч тонн", – сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим".

Таким образом он прокомментировал временную остановку транзита нефти из России по магистральному трубопроводу в сторону Венгрии и Словакии.

Александр Тищенко обратил внимание, что "использование легкой нефти – эффективный способ увеличения выхода светлых нефтепродуктов".