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Курсы валют в начале недели: белорусский рубль подорожал
07.12.2020 14:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Евро, доллар и российский рубль подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Владимир Трефилов
По информации на 13:00 понедельника, больше всех подешевел евро – 0,54%, доллар просел на 0,09%, а российский рубль упал на 0,16%.
Нацбанк установил в понедельник следующие курсы валют:
1 доллар – 2,5697 белорусского рубля,
1 евро – 3,1245 белорусского рубля,
100 российских рублей – 3,4615 белорусского рубля.
Банки при установлении курса учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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В начале рабочей недели доллар США, евро и российский рубль немного упали в цене по отношению к белорусской валюте.
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