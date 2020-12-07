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Курсы валют в начале недели: белорусский рубль подорожал

07.12.2020 14:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Евро, доллар и российский рубль подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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По информации на 13:00 понедельника, больше всех подешевел евро – 0,54%, доллар просел на 0,09%, а российский рубль упал на 0,16%.

Нацбанк установил в понедельник следующие курсы валют:

1 доллар – 2,5697 белорусского рубля,

1 евро – 3,1245 белорусского рубля,

100 российских рублей – 3,4615 белорусского рубля.

Банки при установлении курса учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В начале рабочей недели доллар США, евро и российский рубль немного упали в цене по отношению к белорусской валюте.
 
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