|
Глава МИД Украины: Мы на стороне белорусского народа, но против секторальных санкций
07.12.2020 14:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики, заявил в
— У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу состоянию на сейчас — подчеркиваю, по состоянию на сейчас — фундаментальной необходимости для экономических санкций, — заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что торговля одинаково важна для обеих стран.
— Будем двигаться по этой логике. Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию, и идем синхронизированно с Евросоюзом, и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок.
При этом министр заявил, что «Украина однозначно на стороне белорусского народа».
— И мы верим в то, что на свободных выборах, которые когда-то состоятся, народ изберет своих легитимных представителей. Сейчас госпожу Тихановскую наши партнеры видят ключевым лидером оппозиции. Я не отрицаю этого факта, и готов к разговору с ней.
Напомним, Евросоюз обсуждает введение в отношении граждан Беларуси и компаний
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики, заявил в интервью РБК-Украина рассказал глава Министерства...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)