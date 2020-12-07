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Глава МИД Украины: Мы на стороне белорусского народа, но против секторальных санкций

07.12.2020 14:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики, заявил в интервью РБК-Украина рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу состоянию на сейчас — подчеркиваю, по состоянию на сейчас — фундаментальной необходимости для экономических санкций, — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что торговля одинаково важна для обеих стран.

— Будем двигаться по этой логике. Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию, и идем синхронизированно с Евросоюзом, и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок.

При этом министр заявил, что «Украина однозначно на стороне белорусского народа».

— И мы верим в то, что на свободных выборах, которые когда-то состоятся, народ изберет своих легитимных представителей. Сейчас госпожу Тихановскую наши партнеры видят ключевым лидером оппозиции. Я не отрицаю этого факта, и готов к разговору с ней.

Напомним, Евросоюз обсуждает введение в отношении граждан Беларуси и компаний очередного пакета санкций.

 
 
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Украина пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики, заявил в интервью РБК-Украина рассказал глава Министерства...
 
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