ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент и члены правительства обсуждают показатели экономического сектора

07.12.2020 14:43 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как белорусская экономика сработала в этом году и чего ожидать от 2021-го?

Сегодня это главные темы во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и члены правительства обсуждают показатели экономического сектора. Да, 2020 год и пандемия заметно ударили по многим отраслям, однако отсутствие тотального карантина и аккуратные меры государства позволили обойтись без провалов. Из главных достижений – сохранили финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном рынке, несмотря на один из самых сложных периодов последнего десятилетия. 

Среди задач на 2021 год - обеспечить положительную динамику

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Учитывая палитру событий, в которую мы погружены как извне, так и изнутри, строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво. С другой стороны, снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически. При этом хочу предостеречь правительство, губернаторов и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию, ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена, и нам не с кем работать и торговать, не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь. Я требую только одно - в будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям. При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей".

Планы на 2021 год и ближайшую пятилетку в целом у правительства сохраняют тенденции предыдущей. Это увеличение внутреннего спроса, укрепление экспорта. Важная статья прогнозных документов – это рост доходов и сдерживание цен на социально-значимые товары. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как белорусская экономика сработала в этом году и чего ожидать от 2021-го? Сегодня это главные темы во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и члены...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕАЭС разработает техрегламент для вейпов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика