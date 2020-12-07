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Президент и члены правительства обсуждают показатели экономического сектора
07.12.2020 14:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКак белорусская экономика сработала в этом году и чего ожидать от 2021-го?
Сегодня это главные темы во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и члены правительства обсуждают показатели экономического сектора. Да, 2020 год и пандемия заметно ударили по многим отраслям, однако отсутствие тотального карантина и аккуратные меры государства позволили обойтись без провалов. Из главных достижений – сохранили финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном рынке, несмотря на один из самых сложных периодов последнего десятилетия.
Среди задач на 2021 год - обеспечить положительную динамикуАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Учитывая палитру событий, в которую мы погружены как извне, так и изнутри, строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво. С другой стороны, снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически. При этом хочу предостеречь правительство, губернаторов и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию, ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена, и нам не с кем работать и торговать, не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь. Я требую только одно - в будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям. При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей".
Планы на 2021 год и ближайшую пятилетку в целом у правительства сохраняют тенденции предыдущей. Это увеличение внутреннего спроса, укрепление экспорта. Важная статья прогнозных документов – это рост доходов и сдерживание цен на социально-значимые товары.
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Как белорусская экономика сработала в этом году и чего ожидать от 2021-го? Сегодня это главные темы во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и члены...
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