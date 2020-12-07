Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспорт продукции БМЗ в январе-октябре в Румынию вырос почти на 90 процентов Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Завод отгрузил в Румынию восемь видов выпускаемой металлопродукции общим весом тридцать три тысячи тонн. В денежном...

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Завод отгрузил в Румынию восемь видов выпускаемой металлопродукции общим весом тридцать три тысячи тонн. В денежном выражении это 21 миллион долларов. Секрет успеха прост: БМЗ успел занять нишу, которая освободилась из-за пандемии и карантинных ограничений. Так, Румыния приблизилась к десятке ключевых импортеров предприятия. В топе - Россия, Германия, а также Израиль. По итогам 10 месяцев экспорт в ЕС соответствует уровню аналогичного периода 2019-го. При этом БМЗ смог значительно улучшить свои позиции на рынках Финляндии, Франции и Австрии. Напомним, ежегодно на внешние рынки уходит более 80 процентов выпускаемой продукции.