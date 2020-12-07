|
Курсы валют на 7 декабря
07.12.2020 14:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро на торгах в пятницу подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля и 12 копеек. И 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар и евро на торгах в пятницу подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля и 12 копеек. И 3 рубля 46 копеек стоят 100...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)