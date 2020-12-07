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Головченко: экспорт для Беларуси - фактически условие выживания

07.12.2020 15:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Бюджетная поддержка экспорта может стать доступной для небольших предприятий, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам совещания по экономике у президента.

Продажи за границу - необходимая мера для поддержания белорусской экономики, поэтому экспорт - один из ключевых аспектов, которому уделяет внимание правительство, отметил премьер.

© Sputnik / Виктор Толочко
Головченко заверил, что Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики

 "Экспорт для нашей экономики - это фактически условие выживания, потому что сейчас как никогда все борются за рынки. Поэтому экспорт, продажи - это одно из основных направлений, на котором мы концентрируем внимание и соответствующе адаптируем систему поддержки экспорта, в первую очередь финансовую", - цитирует Головченко БелТА.

Так, белорусские власти планируют упростить выдачу кредитов и условия страхования компаниям, занимающимся продажами товаров и услуг в иностранные государства. Сейчас, чтобы получить поддержку от государства, необходимо соответствовать определенным требованиям. Например, предоставить в подтверждение контракт минимум на $200 тыс.

"Но есть много предприятий, которые имеют более мелкие контракты, и они тоже заслуживают того, чтобы государство помогало им в экспорте", - подчеркнул премьер.

Поддерживать более мелких экспортеров планируется и на институциональном уровне, отметил Головченко. "Мы ставим задачу фактически создания полноценного экспортного агентства, которое будет заниматься всем спектром вопросов поддержки экспортеров", - резюмировал он.

Во время совещания у президента Головченко заявил, что Беларусь намерена сохранить лидирующие позиции по росту экономики как среди стран-соседок, так и в Европе.

В этом году наметился ежемесячный прирост экспорта, начиная с мая, во внешней торговле страна сработала с профицитом, отметил премьер. По его словам, за год положительное сальдо должно составить почти миллиард долларов.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусские власти намерены упростить условия кредитования и страхования компаний, занимающихся продажами за рубеж.
 
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