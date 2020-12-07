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Планы правительства на следующий год: доходы - выше, импорта - меньше
07.12.2020 15:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек - Sputnik. Увеличение реальных доходов населения правительство считает своей ключевой задачей на 2021 год, цитирует
© Sputnik Максим Богданович
Сегодня премьер принимал участие во
Пакет документов, подготовленный на следующий год, сегодня в целом был одобрен, однако некоторые позиции еще будут скорректированы.
Белорусские санатории вместо курортов
Правительство планирует не допустить падения уровня жизни белорусов, поработать над увеличением реальных доходов, жестко контролировать цены и импорт.
Головченко отметил, что делать это планируется экономическими методами, а не "запретительными". Отечественные товары планируют сделать более привлекательными для потребителя.
Среди предложений - возможность приобретать в кредит не только товары, но и услуги. По похожей схеме стимулировалась покупка автомобилей производства "Белджи". Теперь же правительство планирует повысить спрос на отдых и лечение в белорусских санаториях, разрешив приобретать путевки в кредит.
Никто не обещает, что будет легко
Правительство готовится в следующем году работать в сложных условиях, кризис спроса останется, считает Головченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы наблюдали ряд шоков для экономики в этом году, и пока нет уверенности, что в следующем году ситуация в мировой экономике значительно улучшится, - сказал он. - Мы исходим из того, что определенная турбулентность и на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться", - отметил Головченко.
Уровень инфляции на следующий год установлен в размере не более 5%. Темп роста ВВП - 101,8%.
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Одно из предложений по повышению привлекательности отечественных услуг - возможность отдыхать в местных санаториях "в кредит".
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