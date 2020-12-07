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Планы правительства на следующий год: доходы - выше, импорта - меньше

07.12.2020 15:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Увеличение реальных доходов населения правительство считает своей ключевой задачей на 2021 год, цитирует БелТА премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

© Sputnik Максим Богданович
Головченко: экспорт для Беларуси - фактически условие выживания

Сегодня премьер принимал участие во встрече с Александром Лукашенко, на которой обсуждалась экономическая ситуация в стране, а также планы развития Беларуси на грядущий год.

Пакет документов, подготовленный на следующий год, сегодня в целом был одобрен, однако некоторые позиции еще будут скорректированы.

Белорусские санатории вместо курортов

Правительство планирует не допустить падения уровня жизни белорусов, поработать над увеличением реальных доходов, жестко контролировать цены и импорт.

Головченко отметил, что делать это планируется экономическими методами, а не "запретительными". Отечественные товары планируют сделать более привлекательными для потребителя.

Среди предложений - возможность приобретать в кредит не только товары, но и услуги. По похожей схеме стимулировалась покупка автомобилей производства "Белджи". Теперь же правительство планирует повысить спрос на отдых и лечение в белорусских санаториях, разрешив приобретать путевки в кредит.

Никто не обещает, что будет легко

Правительство готовится в следующем году работать в сложных условиях, кризис спроса останется, считает Головченко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Головченко заверил, что Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики

"Мы наблюдали ряд шоков для экономики в этом году, и пока нет уверенности, что в следующем году ситуация в мировой экономике значительно улучшится, - сказал он. - Мы исходим из того, что определенная турбулентность и на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться", - отметил Головченко.

Уровень инфляции на следующий год установлен в размере не более 5%. Темп роста ВВП - 101,8%.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Одно из предложений по повышению привлекательности отечественных услуг - возможность отдыхать в местных санаториях "в кредит".
 
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