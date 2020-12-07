Как «склеить» общество, которое разделили группы лиц, борющихся за собственное благополучие

Источник материала: Tut.by

Беларусь изменилась. Уже. Прошла сложный путь формирования нации и осознания ценности независимости. Может, просто нагнала то, что должно было произойти в начале 90-х прошлого века, пишет бывший белорусский чиновник, а ныне ответственный за внешнюю политику и торговлю в Народном антикризисном управлении Анатолий Котов.



Фото: личный архив

Тогда мало кто понял эти простые вещи. Еще меньше поняли, что государство — важная, но абстрактная конструкция, которая должна граждан обслуживать. В конце концов, за благополучие, безопасность и достаток отвечает не один какой-то лидер, благодаря которому все крутится, вертится и даже солнце встает. Главным ответственным является сам человек. И он должен иметь право определять свою жизнь. Наверное, должен был случиться COVID-19, выборы пройти в таком агротрэшевом угаре, безостановочном и циничном насилии, чтобы появилась солидарность, чтобы появилось желание элементарного уважения, осознание важности и ценности каждой человеческой жизни. Того, что мы не абстрактные винтики системы, которая знает, как нам лучше, и не понимает, почему мы можем быть недовольны. А самое ценное, что в стране есть. Не материал, а капитал. К сожалению, эволюционным путем эту дорогу не прошли. В Беларуси очень долго политики не было, теперь политикой стало все.

Эту страницу не перевернуть. Фарш в мясорубку обратно не затолкать.

Вне зависимости от того, когда произойдут финальные изменения — через день или через месяц — нужно уже сейчас думать, как жить дальше. И речь не об экономике или политике. Речь о простом людском, житейском. Как "склеить" общество, которое разделили в силу бездумных действий группы лиц, борющихся за свое собственное благополучие и выживание.

Понятно, что есть те, кто отдает преступные приказы, кто их выполняет, судьи, которые штампуют приговоры уже за «мыслепреступление». Есть «ябатьки», которые, демонстрируя свою «миролюбивость», топчутся по историческому флагу рядом с Тростенецким мемориалом или радостно приветствуют проезжающие автозаки и водометы. Таких «зашкваренных» не очень много. Это не абстрактные «мыслепреступления». Это статья. Процесс. В Беларуси или за рубежом.

Но есть масса тех, кто просто делает свою работу: наводит «образцовый порядок», из лучших побуждений подсматривает и докладывает «куда надо», как у соседей нижнее белье вывешено. Исправляет идеологически неверные упаковки муки или молочных продуктов, перекрашивает трубы и сносит «циничные» заборы. Доносит на учеников и студентов. Увольняет замечательных докторов и ученых. Грозит изъять детей из семьи. Ворует деньги со счетов на карточках. Или просто дали «нужные цифры» на выборах, а потом уничтожили протоколы.

Белорусский кризис сложился из массы вот таких «простых» действий и мыслей о том, что «ну я же маленький человек, вы же понимаете». Из того, что не дали принципиальную оценку не фальсификациям, а насилию. Из того, что вместо наказания виновных мы слышим призывы к жертвам покаяться и смириться. «Ну так бывает…» Из того, что нет даже иллюзии попытки разобраться.

Что делать? Ведь все эти поступки не останутся незамеченными и не канут в Лету бесследно. Как вылечить общество? Мы не на грани гражданской войны, в которой, оказывается, виноваты «такие вот, как вы, которые выходят», а вовсе не те, которые готовы вестись на фейк прошлого века о «плане Даллеса» с глубинным государством и рептилоидами. Это все вопрос не права, а морали. Это не политический дискурс, а вопрос нормальности.

После четырех месяцев концентрированного кризиса сложно будет говорить о том, что кто-то не сориентировался. Был в отпуске или сидел в бункере. Просто ходил на работу.

Будет непросто. Путь к покаянию и примирению не будет легким. И продолжительность этого пути, а также издержки будут зависеть от того, насколько есть готовность ответить на простой вопрос: за беззаконие и насилие или против? Вот и вся политика. Нет коварного Запада или циничной России. Есть мы. И именно нам жить в Беларуси. И от морального выбора каждого зависит, насколько быстро наступит долгожданный рассвет. Он совсем близок, полутона исчезают, и уже видны тени.

Кстати, коллегам по юридической профессии — сегодня особый привет. Ваш выбор — штамповать в день профессионального праздника решения, которые не имеют ничего общего с правосудием и законностью, или нет. За вашими «конвейерными» решениями — человеческие жизни. Каждый человек важен и ценен.

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