Офис Тихановской опубликовал Концепцию новых выборов

Источник материала: Tut.by

Офис Светланы Тихановской опубликовал Концепцию новых выборов, которые, по ожиданию Тихановской и команды, должны пройти после освобождения всех политзаключенных и переговоров с нынешней властью. Документ опубликован на сайте Тихановской .



Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

Напомним, на прошлой неделе Светлана Тихановская объявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период, а также представить концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы и программу экономической помощи уязвимым группам, поддержки малого и среднего бизнеса на переходный период.

По белорусским законам досрочные выборы можно провести в случае добровольной отставки президента, освобождения или смещения президента с должности парламентом. Новые выборы должны пройти минимум через 30 дней, а максимум — через 70 дней после открытия «вакансии» президента.

— В нынешних реалиях подготовка к выборам может занять от 45 до 60 дней, — отмечают в офисе Тихановской. — С выборами в Беларуси есть несколько политических и технических проблем. В Беларуси много лет жестоко подавляли свободу слова и собраний. А непосредственно на выборах было очень много фальсификаций и нарушений вроде недопуска наблюдателей. Но многие проблемы решатся сами собой, если будет политическая воля к проведению честных выборов.

В Концепцию вошли 10 принципов новых выборов:

Дать наблюдателям доступ ко всем этапам выборов: от выдвижения членов избирательных комиссий до подсчета голосов. Повысить приоритет местных сообществ (дворовых/домовых) в составе избирательных комиссий. Сменить цель работы комиссий с поиска недостоверных подписей на поиск действительных. Интерпретировать сомнительные случаи в пользу претендентов и избирателей, которые отдали подписи в их поддержку. Проверять подписи публично. Разработать более детальную форму протоколов для учета полученных, выданных и заполненных бюллетеней на всех этапах и для всех форм голосования (досрочное, на дому, на участке). Ограничить досрочное голосование и разрешить наблюдателям исполнять свои функции беспрепятственно и беспрерывно в период досрочного голосования, и/или оборудовать участки необходимыми средствами для круглосуточной видеофиксации. Ввести правило открытого и гласного подсчета голосов: каждый бюллетень показывается всем членам комиссии и всем наблюдателям, при этом громко озвучивается, за кого подан голос. Ввести правило вывешивать протоколы без промедления. И создать техническое решение, чтобы все протоколы публиковались на сайте ЦИК. Не мешать наблюдателям проходить аккредитацию и наблюдать за выборами. Всех зарегистрированных наблюдателей допустить на участки с соблюдением защитных мер от COVID-19. Дать им возможность записывать аудио и видео на участках, не нарушая при этом тайну голосования.

— Офис Светланы Тихановской убежден, что внесение этих правил в положения и инструкции нового ЦИК позволит провести честные и свободные выборы президента Беларуси, — отмечает команда экс-кандидата в президенты.

Кроме того, команда Тихановской пояснила и несколько моментов, связанных с принципами новых выборов. Например, почему досрочное голосование нельзя отменить, а не просто сократить.

— Досрочное голосование предусмотрено Избирательным кодексом — его нельзя отменить без изменения законов. Но важно понимать, что досрочное голосование само по себе не проблема. Проблемы создаются принуждением к досрочному голосованию и сопряженными с этим фальсификациями. Предыдущие выборы дают основания полагать, что в ящиках для досрочного голосования добавлялись бюллетени. Это можно исключить посредством лучшего доступа для наблюдателей, техническим усовершенствованием пломбирования урн и видеофиксацией. Но главное: если никого не принуждать к досрочному голосованию и не пытаться выиграть выборы через фальсификации, то и досрочное голосование не будет проблемой, — считают в офисе Тихановской.