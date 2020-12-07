ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Офис Тихановской опубликовал Концепцию новых выборов

07.12.2020 16:39 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Офис Светланы Тихановской опубликовал Концепцию новых выборов, которые, по ожиданию Тихановской и команды, должны пройти после освобождения всех политзаключенных и переговоров с нынешней властью. Документ опубликован на сайте Тихановской.


Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

«Буду руководить Беларусью 45 дней». Тихановская и команда о переходном периоде, протесте и новогодней речи

Напомним, на прошлой неделе Светлана Тихановская объявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период, а также представить концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы и программу экономической помощи уязвимым группам, поддержки малого и среднего бизнеса на переходный период.

По белорусским законам досрочные выборы можно провести в случае добровольной отставки президента, освобождения или смещения президента с должности парламентом. Новые выборы должны пройти минимум через 30 дней, а максимум — через 70 дней после открытия «вакансии» президента.

— В нынешних реалиях подготовка к выборам может занять от 45 до 60 дней, — отмечают в офисе Тихановской. — С выборами в Беларуси есть несколько политических и технических проблем. В Беларуси много лет жестоко подавляли свободу слова и собраний. А непосредственно на выборах было очень много фальсификаций и нарушений вроде недопуска наблюдателей. Но многие проблемы решатся сами собой, если будет политическая воля к проведению честных выборов.

В Концепцию вошли 10 принципов новых выборов:

  1. Дать наблюдателям доступ ко всем этапам выборов: от выдвижения членов избирательных комиссий до подсчета голосов.
  2. Повысить приоритет местных сообществ (дворовых/домовых) в составе избирательных комиссий.
  3. Сменить цель работы комиссий с поиска недостоверных подписей на поиск действительных.
  4. Интерпретировать сомнительные случаи в пользу претендентов и избирателей, которые отдали подписи в их поддержку.
  5. Проверять подписи публично.
  6. Разработать более детальную форму протоколов для учета полученных, выданных и заполненных бюллетеней на всех этапах и для всех форм голосования (досрочное, на дому, на участке).
  7. Ограничить досрочное голосование и разрешить наблюдателям исполнять свои функции беспрепятственно и беспрерывно в период досрочного голосования, и/или оборудовать участки необходимыми средствами для круглосуточной видеофиксации.
  8. Ввести правило открытого и гласного подсчета голосов: каждый бюллетень показывается всем членам комиссии и всем наблюдателям, при этом громко озвучивается, за кого подан голос.
  9. Ввести правило вывешивать протоколы без промедления. И создать техническое решение, чтобы все протоколы публиковались на сайте ЦИК.
  10. Не мешать наблюдателям проходить аккредитацию и наблюдать за выборами. Всех зарегистрированных наблюдателей допустить на участки с соблюдением защитных мер от COVID-19. Дать им возможность записывать аудио и видео на участках, не нарушая при этом тайну голосования.

— Офис Светланы Тихановской убежден, что внесение этих правил в положения и инструкции нового ЦИК позволит провести честные и свободные выборы президента Беларуси, — отмечает команда экс-кандидата в президенты.

Кроме того, команда Тихановской пояснила и несколько моментов, связанных с принципами новых выборов. Например, почему досрочное голосование нельзя отменить, а не просто сократить.

— Досрочное голосование предусмотрено Избирательным кодексом — его нельзя отменить без изменения законов. Но важно понимать, что досрочное голосование само по себе не проблема. Проблемы создаются принуждением к досрочному голосованию и сопряженными с этим фальсификациями. Предыдущие выборы дают основания полагать, что в ящиках для досрочного голосования добавлялись бюллетени. Это можно исключить посредством лучшего доступа для наблюдателей, техническим усовершенствованием пломбирования урн и видеофиксацией. Но главное: если никого не принуждать к досрочному голосованию и не пытаться выиграть выборы через фальсификации, то и досрочное голосование не будет проблемой, — считают в офисе Тихановской.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Концепцию вошли 10 принципов новых выборов, среди которых - проверка подписей публично и ограничение досрочного голосования.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Планы правительства на следующий год: доходы - выше, импорта - меньше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика