Белорусы продолжили забирать вклады в банках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек- Sputnik. В третьем квартале срочные банковские вклады белорусов уменьшились на 1,2 миллиарда рублей или 6,5%, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

При этом общий объем депозитов на 1 октября в банковской системе составил 17,62 миллиарда рублей. В общей сумме 734% (12,94 миллиарда рублей) приходится на вклады в валюте и 26,6% (4,68 миллиарда белорусских рублей).

Депозиты в рублях с июня текущего года сократились на 462 миллион рублей, а в валюте на 758 миллионов рублей или на 9% и 5,5% соответственно.

Срочные безотзывные вклады составили 68,4% от общего количества на сумму 12,06 миллиарда рублей. На отзывные депозиты приходится 31,6% (5,56 миллиарда рублей).

"В среднем один вкладчик разместил на 1 октября в срочный отзывной банковский вклад – 8 тысяч рублей, в безотзывной вклад – 13,48 тысяч рублей", – отметили в пресс-службе Нацбанка.

Причем в национальной валюте на одного вкладчика приходится 1,43 тысячи рублей, а в долларах – 5,49 тысячи. Сумма безотзывного депозита на одного вкладчика составила: в национальной валюте – 8,13 тысячи рублей, а в долларах – 7,84 тысячи.