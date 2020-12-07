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Банк развития наращивает финансирование экономики

07.12.2020 20:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Банк развития подводит первые итоги своей деятельности в 2020 году. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса профинансировано уже более тысячи проектов на сумму более 240 миллионов рублей. Это значительно превышает прошлогодний результат. Тут, конечно, значительно повлияла пандемия. Во-первых, предпринимателей, которым нужна помощь, стало больше. А во-вторых, коммерческие банки не всегда были готовы рисковать и выдавать кредиты. Еще одно важное направление деятельности банка - поддержка белорусского экспорта, причем на эксклюзивных условиях. Этот год отметился рядом новых проектов.
 
 
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Банк развития подводит первые итоги своей деятельности в 2020 году. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса профинансировано уже более тысячи проектов на сумму...
 
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