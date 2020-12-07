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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банк развития наращивает финансирование экономики Банк развития подводит первые итоги своей деятельности в 2020 году. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса профинансировано уже более тысячи проектов на сумму...

Банк развития подводит первые итоги своей деятельности в 2020 году. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса профинансировано уже более тысячи проектов на сумму более 240 миллионов рублей. Это значительно превышает прошлогодний результат. Тут, конечно, значительно повлияла пандемия. Во-первых, предпринимателей, которым нужна помощь, стало больше. А во-вторых, коммерческие банки не всегда были готовы рисковать и выдавать кредиты. Еще одно важное направление деятельности банка - поддержка белорусского экспорта, причем на эксклюзивных условиях. Этот год отметился рядом новых проектов.