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Правительство Беларуси окажет поддержку небольшим экспортным предприятиям

07.12.2020 21:13 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Как белорусская экономика сработала в этом году и чего ожидать от 2021-го? Сегодня это главные темы во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и члены правительства обсудили показатели экономического сектора. Да, 2020 год и пандемия заметно ударили по многим отраслям, однако отсутствие тотального карантина и аккуратные меры государства позволили обойтись без провалов. Из главных достижений - сохранили финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном рынке.

В целом правительство намерено придерживаться планов предыдущей пятилетки - это рост доходов населения, увеличение внутреннего спроса и укрепление внешней торговли. Важная статья прогнозных документов: сдерживание цен на социально-значимые товары и востребованность специалистов на рынке труда. Вопросы трудоустройства белорусов Александр Лукашенко коснулся отдельно.

Правительство Беларуси окажет поддержку небольшим экспортным предприятиям

Белорусская экономика во многом ориентирована на экспорт. И правительство намерено поддержать не только крупные предприятия, но и более мелкие. Сейчас чтобы получить экспортное кредитование надо иметь контракт минимум на двести тысяч долларов. В дальнейшем эти рамки подвинут. Об этом после совещания журналистам рассказал премьер-министр Роман Головченко.

Еще одна важная тема совещания - перераспределение полномочий. Как отметил Александр Лукашенко, правительство готово пойти на подобные меры, однако это не просто больше рычагов влияния на местах, в первую очередь, - это ответственность.

 
 
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Как белорусская экономика сработала в этом году и чего ожидать от 2021-го? Сегодня это главные темы во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и члены...
 
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