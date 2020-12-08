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Больше 170 тысяч рублей за надел. ТОП-10 самых дорогих земельных участков в Минском районе, проданных на аукционах в 2020 году

08.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Больше 170 тысяч рублей за надел. ТОП-10 самых дорогих земельных участков в Минском районе, проданных на аукционах в 2020 году
Участок № 275 в д. Дроздово

Самый дорогой участок с не завершенным строительством незаконсервированным жилым домом продан на аукционе 30 октября за 343.097 рублей, или 130.634 долл. США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона, в д. Дроздово Боровлянского сельсовета. Купить участок на аукционе пожелали 28 человек.

ТОП-10 самых дорогих участков

Название сельсовета

Название населенного пункта

Площадь участка (соток)

Цена продажи на аукционе (руб.)

1

Боровлянский

д. Дроздово, уч. № 275

15

343.097

2

Папернянский

д. Лапоровичи, пер. Набережный, уч. № 7

8

277.996

3

Острошицко-Городокский

д. Губичи, уч. № 1

13

205.211

4

Папернянский

д. Лапоровичи, ул. Новая, уч. № 1

10

189.875

5

Колодищанский

аг. Колодищи, ул. Шпитальника, уч. № 17

15

184.000

6

Ждановичский

д. Каменная Горка, уч. № 2

15

183.000

7

Боровлянский

д. Чертяж, уч. № 340

12

173.000

8

Боровлянский

д. Дроздово, уч. № 356

15

171.497

9

Боровлянский

д. Дроздово, уч. № 371

15

171.487

10

Боровлянский

д. Лесковка, уч. № 328 (незавершенное строительство)

15

171.412

Для сравнения.

В 2019 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 15 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе, на которых продано 262 участка на общую сумму 12 млн 422 рубля.

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В 2020 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 17 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в...
 
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