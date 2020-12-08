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Больше 170 тысяч рублей за надел. ТОП-10 самых дорогих земельных участков в Минском районе, проданных на аукционах в 2020 году
08.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самый дорогой участок с не завершенным строительством незаконсервированным жилым домом
ТОП-10 самых дорогих участков
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Больше 170 тысяч рублей за надел. ТОП-10 самых дорогих земельных участков в Минском районе, проданных на аукционах в 2020 году
В 2020 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 17 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в...
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