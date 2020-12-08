Источник материала: Sputnik Беларусь

Экономика Жишкевич: половина клиентов Банка развития по экспорту – из России

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" заинтересован в максимальном росте клиентов из России, заявил председатель правления финансовой организации Андрей Жишкевич.

В минувшую пятницу в Минске прошла Сессия Первого Евразийского конгресса "Сквозные" интеграционные проекты". Участники обсуждали трансграничную инфраструктуру, а также общий финансовый рынок, цифровизацию на евразийском пространстве и создание "сквозных цепочек" добавленной стоимости. Как отметил Андрей Жишкевич, по некоторым пунктам у Банка развития хороший потенциал.

"В портфеле наших проектов инвестиционных на самом деле уже сейчас можно найти много проектов, которые имеют так называемый "сквозной характер" и трансграничный эффект. Как пример – финансирование реконструкции Национального аэропорта. Помимо внутреннего потребления, в потенциале мы рассчитываем, что он будет задействован в формировании логистических цепочек, скажем, "ЕС - Китай", и тоже максимально будет в этом смысле востребован", – рассказал Жишкевич.

Еще одно такое направление – экспортное кредитование. Банк развития Беларуси финансирует зарубежных покупателей белорусского товара, и примерно 50 процентов соответствующего "портфеля" составляют клиенты из России.

"Это российские покупатели, которые приобретают белорусскую продукцию машиностроительных заводов, прежде всего. Поэтому у нас достаточно много клиентов непосредственно из Российской Федерации, мы тоже максимально заинтересованы в росте их числа", – подчеркнул он.

Добавим, банки развития Евразийского экономического союза заключили меморандум о сотрудничестве с целью развития интеграции между странами ЕАЭС. Торжественная церемония состоялась на полях Первого Евразийского конгресса.

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