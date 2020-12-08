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Спрос на продукцию деревообработки восстанавливается
08.12.2020 09:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Передача девяти деревообрабатывающих предприятий в управление Банка развития доказала свою эффективность. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал председатель правления банка Андрей Жишкевич. Напомним, 4 года назад все заводы объединили в холдинг. Тогда производства уже прошли модернизацию, однако не было ресурсов, чтобы выйти на самоокупаемость и работу в прибыль. Грамотные инвестиции помогли исправить ситуацию.
Еще одно важное направление деятельности Банка развития - поддержка малого и среднего бизнеса. В этом году профинансировано уже более тысячи проектов.
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Передача девяти деревообрабатывающих предприятий в управление Банка развития доказала свою эффективность. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал...
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