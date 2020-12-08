ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спрос на продукцию деревообработки восстанавливается

08.12.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Передача девяти деревообрабатывающих предприятий в управление Банка развития доказала свою эффективность. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал председатель правления банка Андрей Жишкевич. Напомним, 4 года назад все заводы объединили в холдинг. Тогда производства уже прошли модернизацию, однако не было ресурсов, чтобы выйти на самоокупаемость и работу в прибыль. Грамотные инвестиции помогли исправить ситуацию.

Еще одно важное направление деятельности Банка развития - поддержка малого и среднего бизнеса. В этом году профинансировано уже более тысячи проектов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Передача девяти деревообрабатывающих предприятий в управление Банка развития доказала свою эффективность. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Больше 170 тысяч рублей за надел. ТОП-10 самых дорогих земельных участков в Минском районе, проданных на аукционах в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика