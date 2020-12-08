Зачем российский миллиардер с белорусскими корнями открыл проектный офис в Минске?

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком одобрил открытие в столице представительства российской проектно-инжиниринговой компании «ЕвроХим-Проект». Офис в Минске понадобился крупному производителю удобрений для запуска и развития новых калийных производств.



Фото: пресс-служба «ЕвроХима»

Минерально-химическая компания «ЕвроХим», созданная в 2001 году выходцем из Гомеля, российским миллиардером Андреем Мельниченко, входит в число мировых лидеров в производстве удобрений. Компании принадлежат предприятия по производству азотных, фосфорных и калийных удобрений в России, Казахстане, Бельгии, Литве и Германии. Основной специализацией базирующегося в Санкт-Петербурге «ЕвроХим-Проекта» является выполнение проектных и строительных работ для нужд головной компании.

Открытие представительства «ЕвроХим-Проекта» в Минске связано с созданием новых предприятий по добыче калийных солей и выпуску калийных удобрений на территории Волгоградской области и Пермского края. «ЕвроХим» планирует завершить строительство горно-обогатительных комбинатов в городах Усолье и Котельниково в 2021 году.

— Для запуска и развития новых калийных производств «ЕвроХима» крайне важными и ценными могут стать компетенции белорусских коллег из ведущих научных, проектных и инженерно-технических организаций Беларуси. Для установления профессиональных контактов и продуктивного сотрудничества в данной сфере компания «ЕвроХим» и приняла решение об открытии в Минске представительства «ЕвроХим-Проекта». Уверены, что это также послужит во благо укрепления отношений экономической интеграции между нашими странами, — сообщили TUT.BY в пресс-службе «ЕвроХима».

Директором «ЕвроХим-Проекта» является Сергей Шемет. В 2011—2015 годах он возглавлял крупнейший в СНГ научно-проектный институт «Белгорхимпром». В 2010 году институт, которым тогда руководил профессор Анатолий Смычник, взялся возвести калийный комбинат в Туркменистане общей стоимостью 1 млрд долларов. В 2015 году Сергей Шемет покинул руководящий пост на фоне сложностей с возведением Гарлыкского горно-обогатительного комбината. В том же году у силовиков возникли вопросы к Смычнику по проекту в Туркменистане. Он и Шемет были среди авторов ряда научных работ и патентов на разработку залежей полезных ископаемых.

В 2007 году «ЕвроХим» открыл торговое представительство в Беларуси для работы с Минсельхозпродом и крупными предприятиями Беларуси. За 10 лет работы в Минске было реализовано более 850 тысяч тонн фосфорных и азотных удобрений.

«ЕвроХим» периодически фигурировал в числе участников возможных приватизационных сделок по ведущим нефтехимическим предприятиям Беларуси. В 2009 году Мельниченко предлагал 111 млн долларов за контрольный пакет Гомельского химического завода. Александр Лукашенко назвал цену «ничтожной для такого предприятия» и, соответственно, отказался продолжать переговоры. В 2014 году после объявления конкурса на продажу 25%+1 акция «Гродно Азот» тогдашний глава Госкомимущества Георгий Кузнецов предположил, что заинтересованным покупателем акций и инвестором может стать «ЕвроХим». Но в итоге торги не состоялись из-за отсутствия предложений.

Белорусское руководство с недавних пор рассматривает Усть-Лугу в качестве альтернативы балтийским портам, а «ЕвроХим» намерен в этом порту построить в 2022 году комплекс по перевалке минеральных удобрений. Минску предлагали войти в долю с кем-то из российских бизнесменов и построить свой терминал. В пресс-службе «ЕвроХима» опровергли предположение, что открытие офиса проектной организации в Минске связано с возможной переориентацией белорусских грузов на порты Ленинградской области.