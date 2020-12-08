Увеличить доходы белорусов - одна из ключевых задач правительства на 2021 год

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Об этом накануне журналистам заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021. Отметим, на будущий год инфляция установлена в размере не более 5%. Темп роста ВВП - 1,8 %.