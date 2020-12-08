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Курсы валют на 8 декабря 2020 года
08.12.2020 10:29 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль укрепился ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 57 копеек, евро 3 рубля 11 копеек. И 3 рубля 46 копейки стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль укрепился ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 57 копеек, евро 3 рубля 11 копеек. И 3 рубля 46 копейки стоят 100...
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